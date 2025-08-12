  1. Inicio
Empleados de confianza y esposa de alias "El Patrón", los capturados en San Marcos

La Fiscalía sostiene que el exalcalde Pedro Aguilar Orellana operaba una red de corrupción desde prisión, manipulando fondos y otorgando contratos sobrevalorados.

El Ministerio Público reveló este martes que el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, operaba desde la prisión una red de corrupción a lo interno de la alcaldía del referido municipio.
En ese sentido, la autoridad presentó un requerimiento fiscal contra la supuesta estructura delictiva, integrada por la esposa del exalcalde y empleados municipales de confianza.

El Ministerio Público señaló que Aguilar, privado de libertad desde 2023, habría desviado millones de lempiras del presupuesto municipal para beneficio propio y para financiar actividades ajenas a los fines de la administración local.

Según las pesquisas, el exfuncionario y sus colaboradores manipulaban documentos y cuentas municipales, autorizaban pagos irregulares, adquirían bienes de lujo y recibían sobornos a cambio de adjudicar contratos sobrevalorados.
Electo por el partido Alianza Patriótica y bajo investigación por aparecer en un video con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, vinculado a narcotraficantes condenados en Estados Unidos, Aguilar presuntamente coordinaba las operaciones ilícitas a través de llamadas telefónicas desde prisión.
Entre las irregularidades detectadas se incluyen compras de vehículos de lujo, viviendas, armas de fuego y mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.
Las autoridades reportaron la captura de seis personas, entre ellas, una persona vinculada sentimentalmente con el exjefe municipal.

Sandra Perdomo Castillo, una de las detenidas, es actual regidora y pareja sentimental del exalcalde Pedro Aguilar Orellana.

En la lista de capturados también está Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde).

Además, fueron arrestadas Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera municipal), Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora municipal), Lourdes Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).
Rostro del candidato a alcalde capturado en San Marcos, Santa Bárbara.
A todos se les imputan delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Cabe recordar que Aguilar Orellana, conocido también como “El Patrón”, fue encontrado culpable de tres delitos de asesinatos y de asociación para delinquir en octubre de 2024. Lo detuvieron en noviembre de 2022, un año después de resultar electo en las elecciones de 2021.

