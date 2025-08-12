Empleados de confianza y esposa de alias "El Patrón", los capturados en San Marcos

El Ministerio Público reveló este martes que el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, operaba desde la prisión una red de corrupción a lo interno de la alcaldía del referido municipio.
En ese sentido, la autoridad presentó un requerimiento fiscal contra la supuesta estructura delictiva, integrada por la esposa del exalcalde y empleados municipales de confianza.
El Ministerio Público señaló que Aguilar, privado de libertad desde 2023, habría desviado millones de lempiras del presupuesto municipal para beneficio propio y para financiar actividades ajenas a los fines de la administración local.
Según las pesquisas, el exfuncionario y sus colaboradores manipulaban documentos y cuentas municipales, autorizaban pagos irregulares, adquirían bienes de lujo y recibían sobornos a cambio de adjudicar contratos sobrevalorados.
Electo por el partido Alianza Patriótica y bajo investigación por aparecer en un video con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, vinculado a narcotraficantes condenados en Estados Unidos, Aguilar presuntamente coordinaba las operaciones ilícitas a través de llamadas telefónicas desde prisión.
Entre las irregularidades detectadas se incluyen compras de vehículos de lujo, viviendas, armas de fuego y mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.
Las autoridades reportaron la captura de seis personas, entre ellas, una persona vinculada sentimentalmente con el exjefe municipal.
Sandra Perdomo Castillo, una de las detenidas, es actual regidora y pareja sentimental del exalcalde Pedro Aguilar Orellana.
En la lista de capturados también está Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde).
Además, fueron arrestadas Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera municipal), Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora municipal), Lourdes Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).
Rostro del candidato a alcalde capturado en San Marcos, Santa Bárbara.
A todos se les imputan delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que Aguilar Orellana, conocido también como “El Patrón”, fue encontrado culpable de tres delitos de asesinatos y de asociación para delinquir en octubre de 2024. Lo detuvieron en noviembre de 2022, un año después de resultar electo en las elecciones de 2021.