¡Desgarrador! Padre le pide perdón a su hija Daira: "Ella no viabaja en mototaxi"

La comunidad de San Marcos, Omoa, se encuentra consternada este miércoles por la triste noticia de la tragedia que le arrebató ayer la vida a dos menores de edad. Entre los familiares afectados, se encuentra el padre de uno de los menores, quien entre lágrimas brindó su relato.
De acuerdo con reportes médicos y autoridades locales, las primer víctima fue identificada como Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, estudiante de tercer grado.
Daira Siloé López Serrano, de 9 años, fue la segunda víctima que murió tras el aparatoso accidente entre una mototaxi y una camioneta blanca en Omoa, Cortés.
Ambos menores eran primos y fallecieron a causa de las graves heridas sufridas tras el impacto.
En las últimas horas, el señor López, su padre, reveló a HCH nuevos detalles de la tragedia. La muerte de la pequeña Daira fue confirmada ayer en horas de la tarde en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
"Donde estés, mi niña, te pido perdón, porque te fallé. Te pido perdón, porque ella no viajaba en mototaxis, yo siempre la iba a dejar, la iba a traer. Pero ese día se vino en mototaxi, yo cuando llegué, ella ya se había ido", relató entre lágrimas el consternado padre de Daira.
"No tengo palabras, estoy totalmente destrozado, se me fue mi niña. No contábamos con esto, fue de repente. Ella venía a la iglesia, ella danzaba. Ella siempre me daba cariño, me dio mucho", agregó el padre.
“Donde sea que estés, te pido perdón. Me siento culpable, perdóname. Yo la amo, la amo mucho", concluyó en su entrevista el señor López.
Los menores viajaban junto a otros compañeros en una mototaxi escolar cuando fueron impactados por una camioneta en la comunidad de San Marcos. Los estudiantes heridos permanecen bajo observación médica.
Según el relato de una vecina que presenció el hecho, “la camioneta venía de un lado para otro en la carretera y el hombre de la mototaxi llevaba a los niños a sus respectivas casas".
Entre los heridos figuran Íker Martínez Redondo, de 7 años; Noha Serrano, de 8; Eylin Serrano, de 8; Karla Camila Martínez, de 9; y Dilcia Denise López, de 12. Todos se encontraban a bordo de la mototaxi escolar junto al conductor, identificado preliminarmente como Alexis Velásquez, quien resultó con fuertes golpes en la cabeza
Los menores fallecidos están siendo velados en San Marcos, Omoa. Familiares y vecinos de la comunidad se encuentran consternados por la noticia.