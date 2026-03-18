Los años que recibió expolicía por matar a la hija de un pastor y a bailarina en La Lima, Cortés

El expolicía municipal de La Lima, Cortés, Luis André Velásquez Torres, volvió a estar en el centro de la atención pública tras conocerse este miércoles la condena en su contra por un crimen que estremeció al país: el asesinato de una bailarina y de la hija de un pastor.
El caso, que durante años generó indignación y exigencias de justicia, finalmente llegó a una resolución en los tribunales hondureños con la sentencia condenatoria.
El responsable fue identificado como Luis André Velásquez Torres, un expolicía municipal, quien confesó el crimen ocurrido en noviembre de 2022, en la colonia Los Maestros, en La Lima.
Las investigaciones lo vincularon con la muerte de las dos jóvenes, un suceso que dejó marcada a toda una comunidad en el departamento de Cortés.
Las víctimas son Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años de edad, y Génesis Nazareth Cerrato Montes, de 19, quienes perdieron la vida de varios disparos. Cinthia era hija de un pastor evangélico, mientras que Génesis era bailarina profesional.
De acuerdo con el expediente judicial, ambas habían salido a una fiesta bailable esa noche y regresaban a su vivienda en horas de la madrugada cuando ocurrió el hecho.
Fue en ese momento cuando el exagente, quien ya las había estado vigilando, interceptó a las jóvenes en el portón de la vivienda de Génesis.
El ataque ocurrió de forma directa, provocando su muerte en el lugar, sin darles oportunidad de resguardarse, ya que Cinthia intentó huir del lugar cuando vio lo que Velásquez Torres le hizo a su amiga.
Las autoridades establecieron que entre el condenado y Cinthia, quien tenía tres meses de embarazo, existió una relación sentimental que había finalizado cinco meses antes del crimen.
Este hecho, según la investigación, habría sido el detonante del asesinato que hoy tiene una sentencia firme en contra de Velásquez Torres: una condena de 37 años con ocho meses de prisión.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), confirmó que la condena se logró mediante un procedimiento abreviado por dos delitos de femicidio agravado.
Asimismo, el MP determinó que Génesis fue atacada para evitar que quedaran testigos de lo ocurrido.
El caso causó conmoción no solo por la violencia del hecho, sino también por las circunstancias personales de las jóvenes.
La condena que recibió el exagente municipal marca el cierre judicial de uno de los casos más impactantes registrados en La Lima.