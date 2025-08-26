  1. Inicio
Cliente asesinó a prestamista por deuda de L4,000 en Choloma, según la Policía

El prestamista, identificado como Ewin Hernández (37 años), viajaba con sus cuatro hijos en una camioneta cuando fue interceptado en el sector de Quebrada Seca.

1 de 10

Un prestamista fue asesinado a balazos la tarde del lunes por uno de sus clientes, frente a sus cuatro hijos menores de edad, en un hecho ocurrido en el sector de Quebrada Seca, cerca de la colonia San Carlos, en Choloma.
2 de 10

La víctima fue identificada como Ewin Ariel Hernández Ríos (37), residente de la colonia Nuevos Horizontes, quien desde hace varios años se dedicaba a prestar dinero.
3 de 10

Según el informe policial, el crimen se registró alrededor de las 2:40 de la tarde, cuando Hernández Ríos se desplazaba en una camioneta color gris oscuro junto a sus pequeños, después de realizar unas compras.
4 de 10

Fue entonces cuando recibió la llamada de un cliente que le debía dinero y lo citó en el bulevar que conduce de Choloma a San Pedro Sula.
5 de 10

En el lugar, ambos sostuvieron una discusión que terminó en tragedia: el deudor sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra el prestamista, dejándolo sin vida dentro del vehículo.
6 de 10

Tras el ataque, el sospechoso huyó, dejando en la escena ocho casquillos de bala.
7 de 10

Las investigaciones señalan que el agresor debía 4,000 lempiras a Hernández Ríos.
8 de 10

En el violento ataque también resultó herido el hijo menor de la víctima, de apenas dos años, quien sufrió una lesión en el rostro por una esquirla. El pequeño fue trasladado a un centro asistencial, donde se reportó fuera de peligro.
9 de 10

Parientes del prestamista llegaron al lugar del crimen y, visiblemente consternados, exigieron justicia y la pronta captura del responsable.
10 de 10

La Policía informó que el sospechoso ya fue identificado y se mantiene en su búsqueda para proceder a su detención.
