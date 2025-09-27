Ciudadanos y policía capturan a tres hombres que asaltaban un bus en San Pedro Sula

Tres sujetos fueron capturados la tarde de este sábado luego de asaltar un bus de la ruta San Pedro Sula–Choloma.
El hecho se registró alrededor de las 5:00 p. m., cuando los individuos encañonaron al conductor de la unidad.
De acuerdo con el reporte preliminar, al llegar a la altura de la colonia Los Castaños, el chofer perdió el control del vehículo y terminó en la mediana.
En ese momento, los sospechosos intentaron huir corriendo, pero fueron perseguidos por pobladores de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.
Esta es la unidad que estaba siendo asaltada por los sujetos que fueron puestos a la orden de la fiscalía.
Cerca del lugar se encuentra una posta policial(la de Río Blanco), por lo que agentes llegaron rápidamente y lograron capturar a los tres hombres.
En redes sociales circulan videos donde se observa a ciudadanos inmovilizando a los sospechosos mientras esperaban la llegada de la Policía Nacional.
La identidad de los sujetos aún no ha sido revelada.
La ciudadanía ha pedido más seguridad en el transporte público, ya que este tipo de sucesos son cada vez más comunes.