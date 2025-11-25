¿Por qué lo dieron de baja? Revelan el pasado del exmilitar acusado de matar a Kimberly

Las autoridades policiales capturaron al exmilitar Willian Jonathan Reyes Pineda a quien se le supone como responsable del crimen de la pequeña Kimberly Sabillón Barahona.
Desde que se conoció del crimen de Kimberly, su familia señaló al militar de ser el responsable de asesinarla.
El crimen de Kimberly se registró en la aldea El Paraíso de Petoa, Santa Bárbara. Una comunidad a la que no es fácil acceder.
Juan Sabillón, tío de Kimberly, contó que ellos le dijeron a las autoridades que sospechaban de Willian Jonathan.
El presunto asesino de Kimberly deambula en las calles de El Paraíso, una aldea de Petoa, Santa Bárbara.
Juan dijo que Willian anduvo acompañándolos cuando aún no sabían del paradero de la pequeña.
Cabe recordar que la menor fue raptada tipo 11:00 pm cuando se dirigía a una pulpería.
Su cuerpo fue hallado unas siete horas después de su rapto y los testigos que la encontraron relataron que la escena era dantesca.
La niña fue asesinada con machete y mostraba signos de violación. Su cuerpo fue llevado a la morgue de San Pedro Sula de donde fue retirado este martes por la tarde.
Se conoció que el exmilitar fue dado de baja recientemente porque había tenido una pelea con un oficial.
Al momento de su detención, Willian andaba esta droga. Se conoció que una vez que fue dado de baja, cayó en el vicio de las drogas.
Los vecinos de la aldea de El Paraíso han pedido que a las autoridades esclarecer este crimen.