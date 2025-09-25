  1. Inicio
La absurda justificación de hombre que mató a exesposa embarazada y a su exsuegro

Alexander Rosa Pineda asesinó a Darlyn López, quien estaba embarazada, y su padre, Ángel Aguilar en Roatán. Vecinos lo capturaron y lo dejaron amarrado

1 de 14

Alexander Rosa Pineda (izquierda) asesinó a su exesposa Darlyn López y a su exsuegro Ángel Aguilar y dejó herida a su exsuegra en Spanish Town, Roatán, pero fue capturado enardecidos vecinos que los dejaron amarrado y luego alertaron a las autoridades para detenerlo.
2 de 14

Así encontraron a Alexander las autoridades policiales. Su semblante cambió y estaba lejos de mostrar el malestar que se notaba en el audio que le mandó a su expareja antes de asesinarla.
3 de 14

En un audio que se ha viralizado en las redes sociales se escucha a Alexander amenazar a Darlyn López y asegurarle que si no le entregaba a los niños algo malo se avecinaba.
4 de 14

"Ya vas a ver. Esto va a quedar para toda la historia, para toda la vida. Si a mí no me entregas esos cipotes el viernes en el muelle de La Ceiba, esto va a quedar marcada para toda la. En tu vida, la de tu 'nana' y en la de mis hijos también", le decía Alexander a la mujer.
5 de 14

Ayer, mientras era subido a una patrulla policial, Alexander evidentemente nervioso justificaba de la manera más vil lo que había hecho.
6 de 14

Aseguraba que su suegra (María López) lo había agredido con un foco y por eso se habían vengado.
7 de 14

"Me pegó un ver...", decía, mientras los periodistas le preguntaban qué iba a pasar con los hijos a los que dejó su madre y sin abuelo.
8 de 14

"Cuando ella me golpeó me fui por el arma", siguió contando a los medios.
9 de 14

Rosa Pineda irrumpió en la vivienda y abrió fuego sin mediar palabras contra su expareja y sus exsuegros.
10 de 14

Tras el ataque, Alexander huyó de la escena, dejando a Darlyn López, quien estaba embarazada, y su padre, Ángel Aguilar, muertos. En tanto, María López quedó herida.
11 de 14

Foto en vida de Ángel Aguilar, la otra víctima del ataque armado de Alexander Rosa.
12 de 14

Esta es la casa en donde quedaron los dos cuerpos sin vida.
13 de 14

Alexander fue localizado maniatado en una zona boscosa del sector Spanish Town en la isla de Roatán.
14 de 14

Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, dijo que Alexander evadió los controles del Ferry y que por esa vía ingresó el arma homicida.
