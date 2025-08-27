  1. Inicio
Una mañana llena de ritmo y color en la "senior entrance" de Canaan Christian Academy

La actividad reafirmó el espíritu de comunidad y los valores cristianos que caracterizan a la institución, bajo el lema: “Educando para vivir, formando para servir”.

  • 27 de agosto de 2025 a las 15:32 -
  • Daniela Ramos
1 de 19

Con una temática de carnaval, los 16 seniors 2026 de la Canaan Christian Academy celebraron su entrada triunfal.

2 de 19

Los chicos partieron hacia la escuela desde el estacionamiento del Comisariato Los Andes.

3 de 19

Glenys Rajo, Valeria Guevara y Marcela Vásquez
4 de 19

Entre pitoretas, música y mucho ritmo, así iban los adolescentes en la caravana por toda la ciudad.
5 de 19
6 de 19

Carolina Benítez, Gabriel Maradiaga y Ricardo Maradiaga.

Foto: Yoseph Amaya
7 de 19

Karla Bonilla posó junto a su familia en esta ocasión tan especial.

Foto: Yoseph Amaya
8 de 19

José Carlos Araujo también posó orgulloso junto a sus padres.

Foto: Yoseph Amaya
9 de 19

Manuel Herrera, Diego Amaya, Karla Bonilla y Santiago Montes de Oca.

 Foto: Yoseph Amaya
10 de 19

Los chicos posaron con lentes decorados, collares, pitoretas y otros accesorios alusivos a un carnaval.

Yoseph Amaya
11 de 19
12 de 19

Los chicos de la promoción 2026 de Canaan Christian Academy.

 Foto: Yoseph Amaya
13 de 19

Ellas son las hermosas chicas de la promoción 2026.

 Foto: Yoseph Amaya
14 de 19

La familia Olivera dijo presente en este evento tan especial para los seniors, padres de familia y maestros.

 Yoseph Amaya
15 de 19

Gisselle Rodríguez con sus progenitores.

 Yoseph Amaya
16 de 19

Santiago Montes de Oca y Cinthia Hohl

 Yoseph Amaya
17 de 19

Isis Argueta y Joan Paz

 Yoseph Amaya
18 de 19

Familia Amata posa para la foto del recuerdo.

 Yoseph Amaya
19 de 19

Glenys Rajo junto a sus orgullosos padres.

Yoseph Amaya
