Una mañana llena de ritmo y color en la "senior entrance" de Canaan Christian Academy

Con una temática de carnaval, los 16 seniors 2026 de la Canaan Christian Academy celebraron su entrada triunfal.
Los chicos partieron hacia la escuela desde el estacionamiento del Comisariato Los Andes.
Glenys Rajo, Valeria Guevara y Marcela Vásquez
Entre pitoretas, música y mucho ritmo, así iban los adolescentes en la caravana por toda la ciudad.
Carolina Benítez, Gabriel Maradiaga y Ricardo Maradiaga.
Karla Bonilla posó junto a su familia en esta ocasión tan especial.
José Carlos Araujo también posó orgulloso junto a sus padres.
Manuel Herrera, Diego Amaya, Karla Bonilla y Santiago Montes de Oca.
Los chicos posaron con lentes decorados, collares, pitoretas y otros accesorios alusivos a un carnaval.
Los chicos de la promoción 2026 de Canaan Christian Academy.
Ellas son las hermosas chicas de la promoción 2026.
La familia Olivera dijo presente en este evento tan especial para los seniors, padres de familia y maestros.
Gisselle Rodríguez con sus progenitores.
Santiago Montes de Oca y Cinthia Hohl
Isis Argueta y Joan Paz
Familia Amata posa para la foto del recuerdo.
Glenys Rajo junto a sus orgullosos padres.