En fotos: Algunos premiados con el Sello FUNDAHRSE 2025

Compañías hondureñas y multinacionales figuraron entre las distinguidas como Empresas Socialmente Responsables (ESR), en un evento celebrado en San Pedro Sula

1 de 10

Javier Mejía, rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), con su equipo, y su reconocimiento Sello FUNDAHRSE.

FOTOS: YOSEPH AMAYA / LINDA KÄSBOHRER
2 de 10

Heidi Luna recibe su Sello FUNDAHRSE 2025, en representación de Tigo.

3 de 10

José Roberto Leiva con su cuadro honorífico, por su invaluable trabajo al frente de FUNDAHRSE por muchos años. Él fue el homenajeado de la gala, quien recibió la potente ovación del público.

4 de 10

Estos fueron los galardones entregados a las más de 80 empresas.

5 de 10

LACTHOSA con su distinción como una Empresa Socialmente Responsable (ESR).
6 de 10

Jorge Ordóñez y Heidi Luna, representantes de Tigo, con el galardón como ESR.

7 de 10

Otra empresa reconocida fue Espresso Americano, quienes en equipo posaron con su Sello FUNDAHRSE.

8 de 10

Angie Michelle Peña fue homenajeada como "Colaborador del año" por parte de FUNDAHRSE.

9 de 10

Karla Ávila fue reconocida como "Presidente Ejecutivo en el impulso de la Sostenibilidad Empresarial".
10 de 10

Banco Atlántida S. A, también figuró en la lista de Empresas Socialmente Responsables.
