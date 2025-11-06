  1. Inicio
Los selectos invitados en la entrega del Sello FUNDAHRSE 2025

Distinguidos y elegantes invitados fueron parte de la entrega del Sello FUNDAHRSE a las Empresas Socialmente Responsables (ESR) en San Pedro Sula

1 de 21

Alberto Díaz Lobo, Miguel Medina, Anabel Gallardo, Mario R. Faraj, Karim Qubain, Alejandro Álvarez y Figmy Farid Kattum.

FOTOS: LINDA KÄSBOHRER / YOSEPH AMAYA
2 de 21

Ana Velásquez y Menotti Maradiaga
3 de 21

César Carrillo, Miguel Vargas, Robin Maradiaga y Cristian Gonzáles
4 de 21

Andrea Zaldivar, Enoc Pandurú, Tatiana Paz y Karla Lázaro
5 de 21

María José Fúnez, Mireya Larach, Diana Faraj de Larach y Sarah Zepeda
6 de 21

Georgina Barahona y Liliana Barahona
7 de 21

Monserrat Machado, Ani Kafie y Leonardo Hidalgo
8 de 21

Lougina Quezada, Omar Lozano, Karen Castellanos y Silvia Salazar
9 de 21

Carlos Girón y Lester Herrera
10 de 21

Jorge Quintana, Héctor Santos y Fernando Quintana
11 de 21

Maritza Soto de Lara y Víctor Lara
12 de 21

Alberto Díaz Lobo y Nena Marinakis de Díaz Lobo
13 de 21

Ellen y Karim Qubain
14 de 21

Ivan Peterson y Marielu García
15 de 21

Waldina Jovel, Mayra González y Laura Agüero
16 de 21

Javier Mejía y Roger E. Valladares
17 de 21

Mario R. Faraj, Elisa Pineda y Miguel Medina
18 de 21

Katia Ortega y Wendy Pinto
19 de 21

Mariel Espinoza y Yina Bustillo
20 de 21

Ana Lucía Pacheco y Carlos Hernández
21 de 21

Daniel y Laura Calderón
