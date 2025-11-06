Así se vivió la gala del 80 aniversario de la Victoriano López

La Escuela de Música Victoriano López celebró 80 años de legado musical académico, una trayectoria que se escribe fácil, pero que se vuelve inmutable entre lo efímero del tiempo.
Con un mágico concierto dado por sus estudiantes, acompañados por los brillantes solistas Dubis Oviedo y el Maestro Jorge Peña, el público presente disfrutó de la gala.
Entre los lapsos más emotivos destacó el regreso de egresados al escenario como parte de la orquesta, demostrando que el legado Victoriano López sigue vivo en cada nota.
La velada también fue escenario de merecidas premiaciones, reconociendo a quienes han marcado la historia de la institución artística y académica.
Algunos homenajeados fueron los representantes del abogado Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación y Justicia; la ministra de la Secretaria de Cultura Anarella Vélez, y el viceministro de Asuntos Técnicos de la Secretaria de Educación.
Asimismo, el representante de la Corporación Municipal, el Licenciado Ellam Kelly, encargado del área de Cultura de la municipalidad.
Luego, la fundación Filarmónica de San Pedro Sula honró a todos los egresados que se sumaron a la edición especial de aniversario de la orquesta, quienes sumaban más de 30 egresados, algunos llegaron desde el extranjero.
Además, le entregaron un reconocimiento a la Dra. Blanca Echeverry por su apoyo incondicional a través de los años a la institución.
Se homenajeó al director artístico Jorge Luis Banegas, que figura dentro de los egresados, y a la directora Académica, Lucila López, quien además es nieta de don Victoriano López, fundador de la institución.
De parte de la Victoriano López, la directora Académica Lucila López entregó un reconocimiento de parte de todos los colaboradores a la directora Ejecutiva de la fundación, máster Cristina Mejía, por su compromiso y dedicación para el fortalecimiento de la institución.
Más adelante, de parte de los padres de familia se entregó un reconocimiento especial al ingeniero Rafael Flores, presidente de la Fundación Filarmónica, por su invaluable trabajo cargado de liderazgo y humildad.
La noche se hizo corta, pero el sentimiento y la identidad con la fundación e institución se fortalecieron con los agasajos y las melodías que fluyeron en la artística velada.