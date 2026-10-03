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Fotos: Fidel Claros y Miramar García sellan ante Dios 24 años de amor

Después de 24 años de convivir juntos, Fidel Claros y Miramar García celebraron su boda religiosa en la iglesia Ebenezer, rodeados de familiares y amigos

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Fidel Claros y Miramar García lucieron elegantes para la esperada ocasión; ambos dieron el "sí" ante el Creador, luego festejaron con sus parientes y amigos en una íntima recepción.

Fotos: Moisés Valenzuela
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Juan Hernández Castro deleitó a los presentes interpretando varias piezas musicales que celebraron el amor que Dios les permite conservar a la pareja Claros García.
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Con un baile marcaron un momento simbólico, el cual representa todo lo vivido a lo largo de más de dos décadas.

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Yuny, Marbella Lili García y Dairy Manueles
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Jorge Martnez y Eugenia Ortega
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Marlon Rodríguez y Mónica Martnez
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Franklin Ortiz y Emiliana García
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Los esposos Ortíz

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Luis Deras y Pamela Zelaya
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Araceli y Juan Hernández
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