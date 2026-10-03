Fotos: Fidel Claros y Miramar García sellan ante Dios 24 años de amor

Fidel Claros y Miramar García lucieron elegantes para la esperada ocasión; ambos dieron el "sí" ante el Creador, luego festejaron con sus parientes y amigos en una íntima recepción.
Juan Hernández Castro deleitó a los presentes interpretando varias piezas musicales que celebraron el amor que Dios les permite conservar a la pareja Claros García.
Con un baile marcaron un momento simbólico, el cual representa todo lo vivido a lo largo de más de dos décadas.
Yuny, Marbella Lili García y Dairy Manueles
Jorge Martnez y Eugenia Ortega
Marlon Rodríguez y Mónica Martnez
Franklin Ortiz y Emiliana García
Los esposos Ortíz
Luis Deras y Pamela Zelaya
Araceli y Juan Hernández