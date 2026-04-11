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Buckingham expone el vestuario más completo de Isabel II

Una exposición en Buckingham reúne 200 piezas del vestuario de Isabel II por el centenario de su nacimiento.

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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La Galería del Rey, ubicada junto al palacio de Buckingham, acoge la exposición más completa dedicada al vestuario de la reina Isabel II, con motivo del centenario de su nacimiento, que se conmemora este mes

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Bajo el título La reina Isabel II: Su vida con estilo, la muestra recorre, a través de la moda, los momentos más relevantes de la vida de la monarca, desde su nacimiento el 21 de abril de 1926 hasta su etapa como jefa de Estado, entre 1952 y su muerte en 2022. En la imagen, una túnica de bautizo usada por la reina Isabel II.

 NEIL HALL / EFE
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La exposición abrirá al público el 10 de abril y permanecerá hasta el 18 de octubre. Reúne unas 200 piezas, entre abrigos, vestidos de día y de noche, guantes, zapatos, pamelas, minibolsos, joyas y tiaras.

 NEIL HALL / EFE
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Distribuida en varias salas, la muestra refleja el estilo característico de Isabel II: sobrio, atemporal y, en ocasiones, llamativo.

 Foto IG / The Royal Family
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Su trayectoria vital transcurrió en paralelo a importantes transformaciones en la moda británica, desde la sastrería de corte tradicional hasta el auge de la alta costura y el surgimiento de diseñadores contemporáneos.

 Foto IG / The Royal Collection Trust
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Las piezas se presentan en orden cronológico, desde su etapa como princesa heredera hasta sus compromisos oficiales en las últimas décadas de su reinado.

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Entre los elementos destacados figura la túnica de bautizo blanca de seda y encaje encargada por la reina Victoria en 1841, utilizada durante más de un siglo por los recién nacidos de la familia real británica.

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La exposición también incluye atuendos más informales, como las faldas de tartán que Isabel II utilizaba durante sus estancias en el castillo de Balmoral, en Escocia, o los pantalones que vestía para montar a caballo, una de sus principales aficiones.

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Asimismo, mediante bocetos de diseño, la muestra ilustra la relación de la monarca con diseñadores como Norman Hartnell y Angela Kelly, quienes trabajaban a partir de sus indicaciones.

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Entre las piezas más emblemáticas se encuentran su vestido de boda con el príncipe Felipe en 1947, el de su coronación en 1953 y un vestido negro utilizado en 1956 durante el estreno de la película The Battle of the River Plate, ocasión en la que conoció a la actriz Marilyn Monroe.

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Caroline de Guitaut, historiadora del arte y comisaria de la exposición, explicó a EFE que el estilo de Isabel II “era elegante, reflejaba la moda de la época y mantenía una línea sobria”.

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Según detalló, el uso del color fue evolucionando con el tiempo. “Desde que alcanzó la mayoría de edad en la década de 1940, comenzó a utilizar tonos más intensos, en parte para diferenciarse de los colores pastel que usaban su madre, Isabel Bowes-Lyon, y su abuela, la reina María”, señaló.

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La experta añadió que, con los años, la monarca entendió el valor del color como herramienta diplomática. “Podía transmitir mensajes”, indicó, al referirse, por ejemplo, a un atuendo en verde y blanco utilizado durante una visita a Pakistán, en alusión a la bandera del país.

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Asimismo, destacó que los colores llamativos cumplían una función práctica: facilitar que la reina fuera identificable en actos multitudinarios. “Si vestía un color destacado, se creaba una conexión con el público”, afirmó.

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