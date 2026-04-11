Buckingham expone el vestuario más completo de Isabel II

Bajo el título La reina Isabel II: Su vida con estilo, la muestra recorre, a través de la moda, los momentos más relevantes de la vida de la monarca, desde su nacimiento el 21 de abril de 1926 hasta su etapa como jefa de Estado, entre 1952 y su muerte en 2022. En la imagen, una túnica de bautizo usada por la reina Isabel II.