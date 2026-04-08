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Así se vivió el Top Of Mind 2026 en San Pedro Sula

La Gira Top Of Mind (TOM) 2026 convirtió a San Pedro Sula en el epicentro del marketing regional

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UTH fue nuevamente reconocida en la categoría “Universidades”; su rector, Javier Mejía, recibió el trofeo.

FOTOS: YOSEPH AMAYA
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Daniela Paz, César Fajardo y Andrea Carías
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Andrea Pineda y Madeline Lindo
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Homero Reyes, Isis Cerrato y Heber Argueta
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El salón del Hotel InterContinental de SPS lució abarrotado con los representantes de las marcas
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Bárbara Mendoza, gerente de Mercadeo, profundizó en las estrategias de Lacthosa en su participación
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Oscar Eduardo Nativi, gerente de Mercadeo Retail de Grupo Farsimán, durante su entrevista.
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Julio Reyes, Bárbara Mendoza y Samadi Cobos
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Ámbar Recarte y Gabriela Dimas
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Betzaida Ruíz, Óscar Melgar y Carmen Mejía
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Isis Acosta y Milagro Mathew
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Thanya Bonilla Melany Galeano
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Arturo Nolasco, Lizza Bobadilla de Handal y Astrid Zambrano
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Bryan Alvarado, Diana Faraj, Mario A. Faraj, Elisa Pineda y Roberto Mejía
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Rigoberto Erazo, Denisse Herrera y Allan Deware
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El equipo de Kantar Mercaplan junto al premio que se entregaba a los representantes de las marcas TOM
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El equipo de Farmacia Simán tuvo un stand en el evento, donde entregaron regalías a los asistentes.

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Miguel Vargas y Jose Elías Flefil
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Bárbara Mendoza recibió el reconocimiento "Marca TOM 2026" en nombre de SULA.

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El equipo de Pinturas Americanas con su reconocimiento.
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Christian Andrés de Kantar Mercaplan impartió una charla magistral
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También se reconoció a las personas “Protagonistas del Mercadeo”
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