Así se vivió el Top Of Mind 2026 en San Pedro Sula

UTH fue nuevamente reconocida en la categoría “Universidades”; su rector, Javier Mejía, recibió el trofeo.
Daniela Paz, César Fajardo y Andrea Carías
Andrea Pineda y Madeline Lindo
Homero Reyes, Isis Cerrato y Heber Argueta
El salón del Hotel InterContinental de SPS lució abarrotado con los representantes de las marcas
Bárbara Mendoza, gerente de Mercadeo, profundizó en las estrategias de Lacthosa en su participación
Oscar Eduardo Nativi, gerente de Mercadeo Retail de Grupo Farsimán, durante su entrevista.
Julio Reyes, Bárbara Mendoza y Samadi Cobos
Ámbar Recarte y Gabriela Dimas
Betzaida Ruíz, Óscar Melgar y Carmen Mejía
Isis Acosta y Milagro Mathew
Thanya Bonilla Melany Galeano
Arturo Nolasco, Lizza Bobadilla de Handal y Astrid Zambrano
Bryan Alvarado, Diana Faraj, Mario A. Faraj, Elisa Pineda y Roberto Mejía
Rigoberto Erazo, Denisse Herrera y Allan Deware
El equipo de Kantar Mercaplan junto al premio que se entregaba a los representantes de las marcas TOM
El equipo de Farmacia Simán tuvo un stand en el evento, donde entregaron regalías a los asistentes.
Miguel Vargas y Jose Elías Flefil
Bárbara Mendoza recibió el reconocimiento "Marca TOM 2026" en nombre de SULA.
El equipo de Pinturas Americanas con su reconocimiento.
Christian Andrés de Kantar Mercaplan impartió una charla magistral
También se reconoció a las personas “Protagonistas del Mercadeo”