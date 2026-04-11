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Horóscopo de hoy, 11 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 11 de abril, predicciones de cada signo zodiacal
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Debes recuperar el optimismo y tu organismo volverá a responder como siempre.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Puede que tengas la crisis a tu alrededor, pero has conseguido la experiencia suficiente para volar por tus propios medios, aprendiendo de los errores ajenos y algunos propios.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás que hacer frente a unos gastos inesperados que amargarán un poco tu día preferido de la semana; si logras controlar la situación te espera una noche bastante movidita y con sorpresas que te harán olvidar el trabajo semanal.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aparentemente, puedes haber tenido un golpe de suerte para buenos resultados en tu labor comercial o laboral, pero deja bien claro a los demás que te lo has trabajado: en estos días estás predispuesto a crecer en todas tus actividades.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te puede llegar algún dinero extra mediante herencias o deudas que no esperabas cobrar, pero no será el momento de invertirlo en canales con un mínimo riesgo; se impone la prudencia de las cosas seguras.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Llega el fin de la semana laboral y no te interesa en absoluto complicarte la vida en el trabajo, sobre todo en cuestiones que no te atañen directamente. Deja pasar el fin de semana y el lunes verás todo de otra manera.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Este es un día estupendo para tomar esas decisiones importantes que venías aplazando, ya que estarás claro y práctico en tus pensamientos, y las emociones no los podrán nublar, aunque tendrás que empeñarte en estar un tiempo en soledad.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El momento profesional también se muestra complicado en esta fase, en la que no faltarán los obstáculos, aunque lo cierto es que podrás profundizar en una necesidad de renovación que ya tenías pensados, con estudios y preparación para el futuro.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te mostrarás algo desconcentrado en el trabajo, pero pasará según transcurran las horas. Últimamente te estás abandonando un poco porque has ido perdiendo la confianza en ti. Debes recuperar el optimismo y tu organismo volverá a responder como siempre.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Todo tu tiempo libre puede girar en estos momentos en las necesidades relacionadas con la vivienda, los Sagitario más jóvenes se dedicarán preferentemente a conseguirla y los más mayores a mantenerla en condiciones o cambiarla.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los asuntos familiares tomarán gran relevancia en esta jornada, en la que posiblemente habías planeado cosas para ti mismo, pero descubrirás que todas las oportunidades son buenas para confraternizar con los tuyos.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Como por arte de magia, los agobios profesionales o de estudios han desaparecido por completo, hoy tienes la oportunidad de gozar intensamente de tu tiempo libre; la pareja o los amigos te depararán sorpresas excitantes.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te vendría bien seguir una dieta que limpie tu organismo de elementos extraños, y este fin de semana tendrás la oportunidad de conocer algunas de primera mano. Puede que te animes y le tomes el punto a una vida más sana.
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