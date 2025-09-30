La Victoriano López se alista para deleitar con música y danza en España

La Escuela de Música Victoriano López, con sede en San Pedro Sula, ha viajado hacia España, donde se presentarán en diferentes ciudades.
Estas presentaciones que tendrán lugar en ciudades como Alcorcón, Madrid y Getafe, se dan en el marco del 80 aniversario de la escuela musical.
Son cuatro conciertos, en los que participarán el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la escuela, acompañados por el tenor hondureño Marco Matute, quien radica en los Estados Unidos. Además, la española Irma González, quien ejecutará las castañuelas, instrumento de percusión, que se utilizan para marcar el ritmo en bailes como el flamenco.
Con emoción desbordante, las decenas de jóvenes partieron hacia España, donde tendrán una agenda apretada en pocos días.
La Victoriano López junto a Marco Matute e Irma González ya realizaron diversas prácticas antes de comenzar la gira.
El miércoles 1 de octubre a las 19 horas (hora local), el Teatro Buero Vallejo de la ciudad de Alcorcón se vestirá de gala para recibir a la Victoriano y los solistas invitados.
Posteriormente, el viernes 3 de octubre a las 10 horas, se realizará otro concierto (acto oficial), en la Plaza Honduras, Parque El Retiro, de Madrid.
Ese mismo viernes 3 de octubre, pero a las 19 horas, el Teatro Federico García Lorca, de Getafe, recibirá a la delegación de artistas hondureños para otra presentación.
Por último, para cerrar con broche de oro, el domingo 5 de octubre a las 11 horas, la Casa de Vacas, Parque El Retiro, en Madrid, recibirá una muestra más del talento catracho. Las entradas a las cuatro presentaciones son gratuitas para todo el público.
Vale resaltar que el maestro Jorge L. Banegas, es el director artístico que lidera la orquesta.
La gira lleva por nombre "Honduras Sinfónica", en honor a los "80 años de excelencia, dedicación y pasión por la música" de la Escuela de Música Victoriano López.
Y, como un hito artístico, la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula - Escuela de Música Victoriano López firmará una alianza de hermandad con el Conservatorio de Música Manuel de Falla, una emblemática institución musical del Ayuntamiento de Alcorcón, el cual no solo unirá dos instituciones, sino que dos países.
La representación de artistas hondureños junto al equipo de la Victoriano aprovecharon para explorar con asombro y emoción este país europeo. Han recorrido sus calles, así como lugares emblemáticos como la Casa Amor de Dios, donde los recibió Irma González, una de las artistas solistas invitadas para las presentaciones. Ella es maestra de dicho centro.
De igual forma, la orquesta recibió una charla magistral con González sobre el flamenco desde sus inicios hasta la actualidad. Posteriormente, los jóvenes visitaron el Museo de la Zarzuela y la Casa de Cervantes, en donde aprendieron de la historia, arte y cultura. Además, realizaron un ensayo al aire libre.
Asimismo, los catrachos visitaron el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, dando un recorrido por su historia y actualidad, entre mucho más.
La Victoriano López fue fundada en 1945, desde ese entonces han formado músicos profesionales, que ahora resaltan a nivel nacional e internacional. Es el primer centro de enseñanza de música clásica en el país.