La Victoriano López se alista para deleitar con música y danza en España

Son cuatro conciertos, en los que participarán el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la escuela, acompañados por el tenor hondureño Marco Matute, quien radica en los Estados Unidos. Además, la española Irma González, quien ejecutará las castañuelas, instrumento de percusión, que se utilizan para marcar el ritmo en bailes como el flamenco.