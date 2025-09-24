  1. Inicio
Encuentro juvenil fomenta identidad y oratoria en Honduras

Estudiantes hondureños brillaron en un encuentro de oratoria que promovió identidad, liderazgo y cultura nacional.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:14 -
  • Redacción web
La Escuela Internacional Sampedrana celebró con éxito el Encuentro de Oradores Juveniles, una actividad de la clase cocurricular de Oratoria dirigida por Indira Flamenco, docente, con el apoyo de la Red de Bibliotecas Públicas de Honduras de la SECAPPH.

 Fotos cortesía
El evento se realizó en el marco de la jornada cultural por el mes de la patria y tuvo como propósito fomentar la expresión oral, el pensamiento crítico y el compromiso con la identidad nacional.
Los participantes expusieron con madurez y elocuencia temas de gran relevancia para Honduras, como la educación como motor de desarrollo, la migración y sus retos, la cultura de los grupos étnicos, la identidad cultural, la resiliencia del pueblo hondureño, el protagonismo de las mujeres y el rescate de la cultura ancestral.
Representantes de la Red de bibliotecas públicas de Honduras junto a las participantes.
Mrs.Indira Flamenco, coordinadora de Language Arts junto a los conductores del evento Ariela Morillo y Gregorio Canahuati.
Cory Velasquez, Oradora Invitada del Instituto Primero de Diciembre.
Oradora invitada Alexa Dinorah Flores, discurso : La voz de mi tierra , Escuela Episcopal El Buen Pastor.
Gracia Paz Flamenco , Oradora invitada de la Escuela White Dovetema del discurso: Identidad en crisis.
Alexia Nasser, oradora de undécimo grado EIS.
Natalia Contreras, Oradora de Noveno grado EIS.
José Canales de Quinto grado EIS.
Larissa Mejia Lainez, Oradora de Décimo grado.
Mía Maldonado, Oradora de Décimo grado.
Alessia Valladares, alumna de sexto grado EIS.
Carlos Moya de Sexto grado EIS.
Oradora invitada: Nahomy Fernández de Little Feet/Big Step.
Dalila Acosta, Oradora de Décimo grado EIS.
Zaida Aguilar, Oradora de Noveno grado EIS.
Elaiza Leverón, Oradora Invitada.
Oradora Invitada Alma Lili Pineda, Escuela de Agronomía, Choloma.
Alia Yacaman, Undécimo Grado EIS.
Mia Valentina Anchecta, Sexto grado EIS.
Participacion artistica de Isabella Matute y Silvia Vallejo, alumnas de Duodécimo Grado.
Público asistente al evento.
Alumnas de Español Avanzado de Undécimo Grado.
