Encuentro juvenil fomenta identidad y oratoria en Honduras

<b>La Escuela Internacional Sampedrana</b> celebró con éxito el<b> Encuentro de Oradores Juveniles</b>, una actividad de la clase cocurricular de Oratoria dirigida por <b>Indira Flamenco</b>, docente, con el apoyo de la <b>Red de Bibliotecas Públicas de Honduras de la SECAPPH</b>.El evento se realizó en el marco de la jornada cultural por el mes de la patria y tuvo como propósito fomentar la expresión oral, el pensamiento crítico y el compromiso con la identidad nacional.Los participantes expusieron con madurez y elocuencia temas de gran relevancia para Honduras, como la educación como motor de desarrollo, la migración y sus retos, la cultura de los grupos étnicos, la identidad cultural, la resiliencia del pueblo hondureño, el protagonismo de las mujeres y el rescate de la cultura ancestral.