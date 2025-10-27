Diario LA PRENSA festeja 61 años de informar con liderazgo en Honduras

Este día se celebró el 61 aniversario de fundación del diario líder de Honduras, con un ameno convivio entre directivos y colaboradores de todas las áreas.
La jornada festiva comenzó con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, oficiada por el Padre Glenis Mejía.
Equipo de Redacción de La Prensa.
Staff de Deportes
Equipo de Agencia Digital
Equipo de Tecnología
La familia de Diario La Prensa durante la misa de acción de gracias.
Los asistentes disfrutaron tomándose fotos y sumándose a las actividades programadas.
El jefe de Redacción, Nelson García, agradeció a todos por el compromiso y esfuerzo que se realiza todos los días para mantenerse a la vanguardía con las noticias de impacto a nivel nacional e internacional.
Liza Bobadilla, Lastenia Lanza, Nelson García, Zayra Caballero, Arturo Nolasco y Nahún Aguilar
Equipo de Mercadeo
Staff de Contabilidad
La periodista Lisseth García recibió un reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años.
Don Jorge Canahuati dio las palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes.
La eucaristía fue en honor al arduo trabajo de cada uno y a recordar que todo debe ser encomendado a Dios para crear nuevos proyectos que beneficien a la sociedad hondureña a través de este medio de comunicación.