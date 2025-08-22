Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula

El corte inaugural estuvo a cargo de José Ricardo Fuentes, Karim Qubain, Luis Chévez; Juan Carlos Pineda, director comercial de HOCE; Ariana Camacho; Jorge Umaña, embajador de El Salvador, y Leonel Rivas y Alejandra Pavón.
Discursos de apertura: Autoridades resaltaron la importancia económica y cultural del café hondureño.
El Honduras Coffee Expo 2025 reafirma el papel del café como identidad nacional y motor de desarrollo.
Exhibiciones sensoriales: Los visitantes disfrutaron de experiencias únicas alrededor de la cultura cafetera.
Programa “Cultiva tu Mente”: Emprendedores y estudiantes participaron en conferencias técnicas de expertos internacionales.
Competencia de Cafés Filtrados: Baristas mostraron su talento preparando la taza perfecta con métodos V60 y Chemex.
Este viernes 22 se ofrecerán cafés especiales destinados a apoyar el mercado local.
La feria reunió a exportadores y visitantes de diferentes países en Expocentro.
Rueda de Negocios: Productores locales y compradores internacionales se conectaron para concretar alianzas.
Estudiantes de la escuela Chapola Coaquil, a cargo de Miguel Ángel Rivera, participaron en concurso infantil.
Café El Dorado es una de las marcas participantes.
Directorio de Tostadores: El lanzamiento de esta herramienta fortalecerá la red comercial del café hondureño.
Los asistentes a la Expo no solo han degustado variedad en café.
Estand de El Salvador: El país invitado especial presentó su riqueza cafetalera con cataciones exclusivas.
Artea es uno de los expositores que sorprendieron con su cafetería móvil. No se pierda este viernes la última jornada de este magno evento.