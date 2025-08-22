  1. Inicio
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula

Reviva en imágenes la segunda edición del Honduras Coffee Expo 2025, celebrado en Expocentro San Pedro Sula con innovación, negocios y cultura cafetera.

  • 22 de agosto de 2025 a las 10:32 -
  • Redacción web
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
1 de 15

El corte inaugural estuvo a cargo de José Ricardo Fuentes, Karim Qubain, Luis Chévez; Juan Carlos Pineda, director comercial de HOCE; Ariana Camacho; Jorge Umaña, embajador de El Salvador, y Leonel Rivas y Alejandra Pavón.

Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
2 de 15

Discursos de apertura: Autoridades resaltaron la importancia económica y cultural del café hondureño.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
3 de 15

El Honduras Coffee Expo 2025 reafirma el papel del café como identidad nacional y motor de desarrollo.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
4 de 15

Exhibiciones sensoriales: Los visitantes disfrutaron de experiencias únicas alrededor de la cultura cafetera.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
5 de 15

Programa “Cultiva tu Mente”: Emprendedores y estudiantes participaron en conferencias técnicas de expertos internacionales.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
6 de 15

Competencia de Cafés Filtrados: Baristas mostraron su talento preparando la taza perfecta con métodos V60 y Chemex.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
7 de 15

Este viernes 22 se ofrecerán cafés especiales destinados a apoyar el mercado local.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
8 de 15

La feria reunió a exportadores y visitantes de diferentes países en Expocentro.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
9 de 15

Rueda de Negocios: Productores locales y compradores internacionales se conectaron para concretar alianzas.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
10 de 15

Estudiantes de la escuela Chapola Coaquil, a cargo de Miguel Ángel Rivera, participaron en concurso infantil.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
11 de 15

Café El Dorado es una de las marcas participantes.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
12 de 15

Directorio de Tostadores: El lanzamiento de esta herramienta fortalecerá la red comercial del café hondureño.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
13 de 15

Los asistentes a la Expo no solo han degustado variedad en café.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
14 de 15

Estand de El Salvador: El país invitado especial presentó su riqueza cafetalera con cataciones exclusivas.

 Fotos Yoseph Amaya
Concurrida primera jornada del HOCE 2025 en San Pedro Sula
15 de 15

Artea es uno de los expositores que sorprendieron con su cafetería móvil. No se pierda este viernes la última jornada de este magno evento.

 Fotos Yoseph Amaya
