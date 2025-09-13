  1. Inicio
Celebran en SPS la Fiesta de Independencia de México

El Consulado de México en San Pedro Sula, a través del cónsul Gilberto Limón y su esposa, Maribel de Limón, celebró el tradicional Grito de Independencia de México

El cónsul Gilberto Limón ondeando la bandera mexicana, durante el Grito de Independencia de México.

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
José Arturo y Rebeca Chavarría
Carlos Solís, Omar Cardona, Paola Mendoza y Pedro Luis Luna
En el salón hubo diferentes marcas de emprendimientos, así como de empresas reconocidas mexicanas.

Raúl Oropezla y Elba Cervantes
Vilma Karow, Karl y Nadia Berkling
Danny Aguilar y Xiomara Ardón
Victoria Camacho y Linda Camacho
Rolando Interiano, Keidy Castro, Claudia Mejía, Maribel Paz y Camila Guzmán
William Rivera, Alexa Solórzano y José Orellana
Degustaciones de bocadillos, comida mexicana y bebidas se compartieron con los asistentes.

Enrique y Leticia Morales
Rubén y Yolanda de Sorto
Juan Bendeck, Rafael Flores y Maurizio Chiovelli
Krista Caraccioli y Gabriel Espinoza
Hellen y Karim Qubain
La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano fue parte de la celebración.
Durante la celebración hubo un cuadro de danza folclórico y música tradicional mexicana.
Fredi Hernández y Karen Cáceres
