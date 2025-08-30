Así se vive el Camaleones Fest 2: arte, gastronomía y negocios

Durante el Camaleones Fest 2 se expusieron diferentes obras artísticas de artistas de la zona, tanto emergentes como experimentados en la escena.
Milani Bustillo, Catherine Calderón y Kelvin Enamorado
Fernanda Ayala y Valeria Salinas
Colores, figuras y diferentes técnicas se pudieron apreciar por parte de los asistentes.
Emprendimientos locales ofrecieron sus productos durante el festival.
Un clima fresco se disfrutó en la terraza donde se llevó a cabo el primer día del evento. Bocadillos, bebidas y exquisita gastronomía complementaron la velada.
Angie Joch y Jennifer Joch
Jazz Guitar Trío deleitó con diferentes piezas musicales.
El artista hondureño César Milla presentó varias de sus obras.
Esta pintura de Leticia Banegas destacó en el Camaleones Fest 2.