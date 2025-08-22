Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo

Este día se celebró la segunda jornada de del Honduran Coffee Expo (HOCE) 2025, un magno evento dedicado a resaltar la importancia cultural, económica y social del café, el cual representa un gran orgullo para miles de productores.
El evento reunió a productores, catadores, exportadores y amantes del café en un mismo espacio, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias.
El evento incluyó charlas sobre la innovación en cultivos, presentaciones de métodos de preparación y catas especializadas que permitieron al público apreciar la diversidad de aromas y sabores que ofrece el café.
Además, la exposición contó con una feria de emprendedores, donde los pequeños y grandes caficultores tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus productos
Esta feria de gran magnitud busca enaltecer el trabajo de quienes cultivan y procesan el grano, también crear conciencia sobre la importancia de apoyar prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente y garanticen el bienestar de las comunidades cafetaleras.
Entre los invitados especiales se destacó la presencia de un stand proveniente de El Salvador, el cual ofreció cataciones especiales y la presencia de cuatro empresas que promueven sus cafés de origen. La delegación fue acompañada por el Instituto Salvadoreño del Café y la Embajada de El Salvador en Honduras.
Las distintas marcas ofrecieron degustaciones de sus productos y los visitantes pudieron disfrutar de diversas actividades.
Este fue un espacio de conexión entre productores locales y compradores internacionales. Siendo los patrocinadores principales Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa e Inversiones Zompopero).
Los detalles de cada emprendedor llamaron la atención y fue una experiencia única.
Las marcas populares de café no podían faltar en esta exposición
Los organizadores establecieron cuatro modalidades de pases para estudiantes, profesionales, visitantes internacionales y aficionados al café.
La segunda edición del Honduran Coffee Expo fue un éxito.