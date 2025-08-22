  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo

Este evento fue un rotundo viaje sensorial, educativo y económico, donde el café fue el protagonista de muchas historias de esfuerzo, tradición y trabajo en equipo.

  • 22 de agosto de 2025 a las 18:28 -
  • Marisol Soto
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
1 de 12

Este día se celebró la segunda jornada de del Honduran Coffee Expo (HOCE) 2025, un magno evento dedicado a resaltar la importancia cultural, económica y social del café, el cual representa un gran orgullo para miles de productores.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
2 de 12

El evento reunió a productores, catadores, exportadores y amantes del café en un mismo espacio, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
3 de 12

El evento incluyó charlas sobre la innovación en cultivos, presentaciones de métodos de preparación y catas especializadas que permitieron al público apreciar la diversidad de aromas y sabores que ofrece el café.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
4 de 12

Además, la exposición contó con una feria de emprendedores, donde los pequeños y grandes caficultores tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus productos
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
5 de 12

Esta feria de gran magnitud busca enaltecer el trabajo de quienes cultivan y procesan el grano, también crear conciencia sobre la importancia de apoyar prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente y garanticen el bienestar de las comunidades cafetaleras.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
6 de 12

Entre los invitados especiales se destacó la presencia de un stand proveniente de El Salvador, el cual ofreció cataciones especiales y la presencia de cuatro empresas que promueven sus cafés de origen. La delegación fue acompañada por el Instituto Salvadoreño del Café y la Embajada de El Salvador en Honduras.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
7 de 12

Las distintas marcas ofrecieron degustaciones de sus productos y los visitantes pudieron disfrutar de diversas actividades.

Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
8 de 12

Este fue un espacio de conexión entre productores locales y compradores internacionales. Siendo los patrocinadores principales Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa e Inversiones Zompopero).
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
9 de 12

Los detalles de cada emprendedor llamaron la atención y fue una experiencia única.

Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
10 de 12

Las marcas populares de café no podían faltar en esta exposición

Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
11 de 12

Los organizadores establecieron cuatro modalidades de pases para estudiantes, profesionales, visitantes internacionales y aficionados al café.
Así se vivió el segundo día del Honduran Coffee Expo
12 de 12

La segunda edición del Honduran Coffee Expo fue un éxito.

Cargar más fotos