7 obras clásicas de la literatura a las que debes perderle el miedo

Existe una variedad de obras que complace todos los gustos, y en la literatura clásica no es la excepción. Estas 7 obras contemporáneas y universales han sido un éxito, y tal vez, si les das una oportunidad sean de tu agrado.
"Anna Karénina" de Lev Tolstói - Esta novela explora temas como la hipocresía social, el matrimonio, la infidelidad y la búsqueda de la felicidad en la Rusia del siglo XIX. Cuenta la historia de una aristócrata rusa que tiene un apasionado romance adúltero con el conde Vronsky, abandonando a su esposo, el conde Karenin. Su historia contrasta con la de Levin, un terrateniente que encuentra la felicidad en el matrimonio y la vida rural.
"Alicia en el País de las Maravillas" de Lewis Carroll - Relata cómo la joven Alicia persigue a un conejo blanco hasta su madriguera y cae en un mundo fantástico y absurdo donde los animales hablan y las reglas de la lógica no aplican. De repente viste la película, bueno, esta obra promete ser mucho más cautivadora y con muchos detalles que no pueden incluirse en una obra cinematográfica.
"Matar un ruiseñor" de Harper Lee - Esta obra narra las vivencias de la joven Scout Finch en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, a través de cuya mirada se relata la historia del juicio de su padre, el abogado Atticus Finch, quien defiende a un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca. Se exploran los temas del racismo y los prejuicios sociales.
"El túnel" de Ernesto Sábato - El amor obsesivo es manejado en esta obra de forma maestra. Su historia gira en torno a Juan Pablo Castel, un pintor que, desde prisión, narra su historia y los motivos que lo llevaron a asesinar a María Iribarne, la mujer que amaba. Una introspección psicológica que explora la soledad del artista, sus celos enfermizos y su paranoia.
"Amor y prejuicio" de Jane Austen - Aquí se relata la evolución de la relación entre la ingeniosa Elizabeth Bennet y el aristocrático y orgulloso Fitzwilliam Darcy, quienes deben superar sus prejuicios mutuos para reconocer su amor verdadero. La novela, ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XIX, critica las presiones sociales, especialmente las referentes con el matrimonio por conveniencia.
"El principito" de Antoine de Saint-Exupéry - La historia de un aviador que, tras un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara, se encuentra con un misterioso niño de otro planeta, el Principito. A través de sus conversaciones, el Principito le cuenta sus viajes por diferentes planetas y las extrañas personas que conoció. Este libro fue el inicio de muchas personas en el mundo literario, pero su legado continúa hasta hoy.
"Pedro Páramo" de Juan Rulfo - Desglosa la historia de Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, siguiendo la última voluntad de su madre. Al llegar, descubre que Comala es un lugar fantasma y desolado, habitado por los espectros de sus pobladores, que le revelan a través de fragmentos de memoria los oscuros secretos y el poder del cacique.