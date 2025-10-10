7 obras clásicas de la literatura a las que debes perderle el miedo

"El principito" de Antoine de Saint-Exupéry - La historia de un aviador que, tras un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara, se encuentra con un misterioso niño de otro planeta, el Principito. A través de sus conversaciones, el Principito le cuenta sus viajes por diferentes planetas y las extrañas personas que conoció. Este libro fue el inicio de muchas personas en el mundo literario, pero su legado continúa hasta hoy.