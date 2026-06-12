Retiran vehículo que cayó en socavón por fuertes lluvias en SPS

Elementos del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con personal de la alcaldía de San Pedro Sula, retiraron la noche de este viernes el vehículo que cayó en un socavón formado por las intensas lluvias que azotaron la ciudad.
El incidente ocurrió en el bulevar Los Arcos, uno de los sectores más afectados por las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde, que provocaron inundaciones y corrientes de agua en distintas calles de la ciudad.
Según el reporte preliminar, la fuerza del agua debilitó la estructura del pavimento hasta provocar un repentino hundimiento, lo que ocasionó que un vehículo cayera en la cavidad.
La conductora fue identificada como Jenny Gómez, quien quedó atrapada momentáneamente dentro del automóvil en medio de la emergencia.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando avanzaba por la vía sin imaginar que el suelo colapsaría bajo su vehículo.
“Solo sentí cómo el carro se hundió de repente y el agua comenzó a entrar; pensé que no iba a salir”, relató Gómez tras ser auxiliada por equipos de rescate.
El rescate fue ejecutado por miembros del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales, quienes lograron poner a salvo a la conductora sin que se reportaran lesiones de gravedad.
Posteriormente, con apoyo de maquinaria pesada, se realizó la extracción del automotor mientras técnicos municipales evaluaban el nivel de daño en la zona.
Las autoridades decidieron cerrar momentáneamente el paso vehicular en el sector para evitar nuevos incidentes, mientras continúan las inspecciones y trabajos de reparación en el área afectada.
La alcaldía hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias, evitar transitar por zonas inundadas y utilizar rutas alternas ante el riesgo de nuevos socavones y deslizamientos en la ciudad.