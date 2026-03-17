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Cortes de energía afectarán a decenas de colonias en San Pedro Sula

La Enee anunció cortes de energía del 18 al 22 de marzo en San Pedro Sula por trabajos de mantenimiento

Cortes de energía afectarán a decenas de colonias en San Pedro Sula
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Los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) afectarán a decenas de colonias esta semana en San Pedro Sula.

 Foto: LA PRENSA
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De acuerdo con el calendario, las suspensiones se deben a labores de repotenciación de circuitos, mantenimiento general, trabajos en líneas de transmisión y control de vegetación en la red eléctrica.

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El primer corte está programado para el miércoles 18 de marzo, de 8:00 am a 4:00 pm. Durante ese periodo se realizarán trabajos de repotenciación en el circuito L255 de la subestación Circunvalación.

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Como resultado de estas labores, quedarán sin suministro eléctrico las residenciales Mallorca, Villas Paraíso I y II, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias.

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Las interrupciones continuarán el viernes 20 de marzo, debido a mantenimiento general en el circuito L221 de la subestación El Estadio. Este corte está programado desde las 8:10 am hasta las 3:10 pm.

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Las colonias y residenciales que se verán afectadas son Maranatha, Villa Ernestina II, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle y colonia Municipal.

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También estarán sin energía las colonias El Periodista, Villa Asturias I y II, Miguel Ángel Pavón, Brisas del Merendón, El Paraíso, Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge, entre otros sectores cercanos.

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Ese mismo viernes también se desarrollarán trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión L530, lo que obligará a suspender el servicio en sectores que dependen del circuito L221 de la subestación El Estadio.

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En esta jornada también se verán afectados algunos comercios e instituciones públicas que operan en la zona, como la Dirección General de Tránsito, Ciudad Mujer, el Intae y la Fundación Mhotivo.

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La suspensión del servicio también alcanzará a las oficinas de Copeco, la clínica del IHSS en Calpules y las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

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Según el calendario, los trabajos continuarán el sábado 22 de marzo. Los cortes se realizarán en dos horarios: de 8:00 am a 12:00 del mediodía y posteriormente de 4:00 pm a 5:00 pm.

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Estas labores corresponden al control de vegetación cercana a las líneas eléctricas y al cambio de aisladores.

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Entre los sectores afectados se encuentran las residenciales Palencia, Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcalá, Angelino, Villa Franca, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia, Salamanca y Paseo La Fuente.

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El listado también incluye a la aldea El Carmen, la colonia Reina del Carmen, Colinas del Carmen, San Martín, El Ocotillo, Episcopal, Cosmul, colonia 14 de Febrero, Santa Cruz, Ramos, Magnolia, El Porvenir, Pozos de Suncery, el centro de rehabilitación El Carmen y las Aldeas SOS.

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