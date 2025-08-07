Reina de belleza fue hallada muerta en la casa de su novio un día después de su graduación

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no reporta personas detenidas por el fallecimiento de la joven modelo, Angely Alexander Benavides y tampoco ha emitido información sobre su deceso, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se emita un comunicado en torno a lo sucedido, pues como se dijo antes, esta situación ha dado pie a que se realicen distintas especulaciones sobre la muerte de la estudiante.