Reina de belleza fue hallada muerta en la casa de su novio un día después de su graduación

La sociedad venezolana se encuentra completamente conmocionada por el fallecimiento de Angely Benavides, una joven modelo de tan solo 17 años de edad que fue hallada sin vida en la casa de su novio apenas un día después de su graduación del nivel medio superior.
Sin embargo, el caso se ha abordado de forma sumamente discreta por parte de las autoridades y la familia de la joven, por lo que se ha generado un gran misterio en torno a lo ocurrido.
Este mediático caso ocurrió en Ciudad Guayana en el estado de Bolívar, Venezuela y fue apenas el pasado viernes 1 de agosto cuando la joven de 17 años, Angely Alexander Benavides, compartió en sus redes sociales su felicidad por haber concluido sus estudios del nivel bachillerato, los cuales, le otorgaron el grado de Técnico Medio en Telemática, además, acompañó su post con distintas fotografías en las que apareció junto a su familia, amigos y maestros durante el evento de graduación.
Medios locales reportaron que la joven modelo de 17 años de edad, quién se encontraba participando para ser Reina del Cacao 2025, uno de los certámenes de belleza más relevantes del estado venezolano de Bolívar, fue hallada sin vida en un domicilio ubicado en Ciudad Guayana, el cual, pertenecería al novio de la joven, cuya identidad no fue revelada, además, no se brindó mayor información al respecto.
Tras la noticia del fallecimiento de la joven modelo, sus perfiles en redes sociales se llenaron con decenas de mensajes de amigos, familiares y compañeros de su escuela en los que lamentaban su prematura partida y enviaban condolencias a sus padres y hermanos.
Cabe mencionar que, en redes sociales se difundieron distintas fotografías y videos del funeral de la joven de 17 años de edad, quien también se catalogaba en sus redes sociales como atleta, sin embargo, la familia se mantuvo en completo hermetismo, por lo que incrementó el misterio en torno a lo sucedido y dicha situación dio pie a que se originaran distintas especulaciones sobre su deceso.
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no reporta personas detenidas por el fallecimiento de la joven modelo, Angely Alexander Benavides y tampoco ha emitido información sobre su deceso, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se emita un comunicado en torno a lo sucedido, pues como se dijo antes, esta situación ha dado pie a que se realicen distintas especulaciones sobre la muerte de la estudiante.