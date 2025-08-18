Con un traje, una carta y gratitud, Zelenski evita otra humillación en la Casa Blanca

Tras las duras críticas que recibió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en febrero pasado por no vestir un traje en el Despacho Oval, este lunes el ucraniano llegó a la Casa Blanca con chaqueta y camisa negra durante su encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
En su visita a la Casa Blanca el pasado 28 de febrero, Trump y su equipo criticaron fuertemente al mandatario ucraniano, quien fue interrumpido constantemente luego de que el mandatarioe estadounidense acusara a Ucrania de ser responsable en gran medida de la guerra con Rusia.
Este lunes el encuentro se desarrolló de manera afable y sin las tensiones de la anterior ocasión.
El ucraniano abandonó su típica vestimenta negra o verde de corte militar y vistió hoy una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria.
Antes de la llegada de Zelenski, arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump. Los líderes europeos acompañaron al mandatario ucraniano en su visita a Washington.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, negó que los líderes europeos que acompañaron al presidente ucraniano, lo hicieron para evitar que Trump lo "intimide".
Zelenski expresó su gratitud a Estados Unidos por sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El mandatario ucraniano también entregó una carta enviada por su esposa a la primera dama estadounidense, Melania Trump, en respuesta a la misiva que la exmodelo envió al presidente ruso, Vladimir Putin, pidiendo compasión para los niños ucranianos.
Las imágenes de la sintonía de Trump y Zelenski este lunes dejan atrás el tenso intercambio de febrero pasado que acabó por descarrilar la reunión frente a las cámaras y llevó a suspender toda la agenda posterior.