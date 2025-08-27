Así es el submarino nuclear de Estados Unidos que tiene en vilo a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que la nación sudamericana ha sido amenazada con un submarino nuclear estadounidense, algo que, aseguró, “nunca” había ocurrido a ningún país de la región.”
El Gobierno de Maduro denunció ante la ONU que EE.UU. enviará "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros "buques de guerra".
El Gobierno chavista exigió "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News", y reclamó "garantías claras y verificables" de EE.UU. "de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares" en América Latina y el Caribe.
"Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe", expresó Maduro desde Miraflores, sede del Gobierno.
Maduro consideró la presencia del submarino nuclear en el Caribe como un "claro acto de intimidación".
El USS Newport News es uno de los submarinos más avanzados de la flota de ataque de Estados Unidos.
El submarino, de la clase Los Ángeles de la Marina de Estados Unidos, cuenta con un reactor nuclear S6G que le permite realizar misiones prolongadas sin repostar y puede alcanzar más de 30 nudos sumergido.
Se encuentra en servicio desde 1989 y tiene capacidad de lanzar torpedos y misiles de crucero.
Este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte de armas nucleares, contrario a las acusaciones de Maduro.
El USS Newport mide 110 m, pesa 5,700 toneladas y tiene capacidad para una tripulación de 134 oficiales y suboficiales.