Sicarios acribillan a gobernador indígena dentro de un restaurante

Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe en Colombia, fue atacado por hombres armados cuando estaba en compañía de sus escoltas dentro de un establecimiento comercial.
El ataque sucedió durante el sábado dentro de un negocio de comida ubicado en el municipio de Florida, Valle del Cauca.
Aunque el gobernador Gutiérrez Grajales fue impactado con las balas en múltiples ocasiones, logró seguir con vida y fue trasladado a un hospital.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales no pudo sobrevivir al ataque armado y terminó por perder la vida en el nosocomio. El deceso del gobernador fue confirmado durante esta madrugada.
Varios hombres armados ingresaron al comercio para abrir fuego en contra del gobernador y sus escoltas; sin importar que hubiera más gente dentro, los pistoleros dispararon con el objetivo de asesinar al gobernador quien era conocido por proteger a la comunidad indígena de la región.
En el negocio perdió la vida uno de los escoltas del gobernador Gutiérrez Grajales de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como uno de los comuneros indígenas.
Asimismo una persona resultó lesionada por los disparos con arma de fuego quien permanece bajo revisión médica con pronóstico reservado, según medios locales.
Con la muerte del gobernador Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, suman tres las personas fallecidas por el ataque armado en el municipio de Florida, con la reserva de que la persona herida pueda aumentar la cifra en caso de colapsar. Al momento se desconoce la causa del ataque en contra del gobernador.
Julián Mauricio Gutiérrez era el gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, lideraba las manifestaciones para defender el territorio y para el fortalecimiento del gobierno indígena.
Las organizaciones indígenas exigieron que se refuercen las medidas de protección para las autoridades tradicionales con el fin de garantizar las condiciones de seguridad en los territorios.