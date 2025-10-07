  1. Inicio
Revelan hipótesis sobre el asesinato de la maestra y maquillista Michelle Soto

Michelle Soto fue ultimada a disparos mientras se transportaba en su vehículo que recién había adquirido. Las autoridades contabilizaron más de 10 casquillos en la escena del crimen.

El 30 de septiembre de 2025, en Masagua, Escuintla, Guatemala, fue asesinada a balazos Katherine Michelle Soto Solares, de 27 años, quien se desempeñaba como maestra y maquillista profesional.
De acuerdo con los reportes, Michelle Soto acababa de brindar un servicio de maquillaje en la cabecera de Escuintla y se trasladaba hacia Masagua conduciendo su vehículo tipo pickup, modelo nuevo comprado hacía pocas semanas.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. en el kilómetro 69.1, en el caserío Los Lirios, aldea Masagua. Fue interceptada por dos hombres que viajaban en motocicleta tipo Pulsar, quienes le dieron seguimiento, cerraron el paso en un tramo con poca circulación y comenzaron a disparar.
Las autoridades hallaron en la escena del crimen diez casquillos de arma de fuego, además de un proyectil dentro del vehículo que conducía la víctima. También fue recogido su teléfono celular como parte de los indicios.
Michelle Soto fue trasladada con vida al Hospital Nacional de Escuintla por los Bomberos Municipales Departamentales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Las autoridades han considerado al menos dos posibles hipótesis sobre el móvil del asesinato: un conflicto personal con alguien que habría contratado a los pistoleros, y la posibilidad de un crimen pasional vinculado a una relación sentimental con alguien que ya tenía pareja, que podría haber actuado por celos o venganza.
También se ha señalado a una mujer como posible autora intelectual del crimen. Hasta el momento del último reporte, no se habían realizado capturas formales de los responsables materiales ni intelectuales.
En su comunidad, Michelle era reconocida por su capacidad de emprendimiento, su labor como docente y su trabajo profesional en maquillaje. Además, había participado recientemente como candidata a Señorita Masagua 2024.
El vehículo en el que se movilizaba estaba registrado a su nombre, según los datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quedó frente a la escuela Los Lirios, donde enseñaba, como parte de la escena del crimen.
Los investigadores revisan grabaciones de al menos ocho cámaras de videovigilancia que captaron el paso de los atacantes y los movimientos de la víctima, lo que podría ayudar a reconstruir el trayecto previo al atentado.
El Ministerio Público ha trasladado el caso a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, lo que indica que se contempla la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con violencia de género, dado el perfil de la víctima y las circunstancias reportadas.
Tras su muerte, familiares, amistades, alumnos y vecinos realizaron ve­los y el sepelio en Masagua. En redes se publicaron mensajes de dolor y de exigencia de justicia. Las investigaciones siguen abiertas mientras la población espera que los autores materiales e intelectuales sean identificados y llevados ante la justicia.
