Querida influencer muere en trágico accidente de motocicleta

Cientos de personas en Brasil se encuentran conmocionados por la muerte de la influencer brasileña Thaís Moura, una joven de 31 años de edad, quien perdió la vida durante la madrugada del 12 de julio luego de sufrir un accidente de motocicleta en Volta Redonda, donde viajaba como pasajera.
Su fallecimiento fue confirmado por medios locales, los cuales informaron que, pese a ser trasladada de emergencia a un hospital, los médicos ya no pudieron salvarle la vida.
Con más de 65 mil seguidores en Instagram, Moura se convirtió en una figura conocida por compartir videos de humor, contenido sobre estilo de vida y colaboraciones relacionadas con belleza.
A través de las redes sociales la mujer pudo conectar con miles de personas que seguían sus publicaciones de manera constante y que ahora se han unido para externar el pésame a sus seres queridos.
El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la motocicleta en la que viajaba se vio involucrada en un percance cuyas causas aún son investigadas.
Tanto la influencer como el conductor fueron llevados a un hospital de la zona, pero únicamente él sobrevivió y posteriormente recibió el alta médica.
Según su declaración ante las autoridades, el conductor aseguró que no recuerda cómo ocurrió el accidente. Explicó que únicamente tiene memoria de haber estado conduciendo y, después, despertar tendido sobre el pavimento tras el impacto, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.
Después de que se hizo pública la noticia del fallecimiento, se viralizó la última publicación de la influencer, la cual era una imagen sosteniendo un teléfono celular en cuya pantalla aparecía la frase en portugués que, traducida al español, decía: "Hoy alguien llorará".
La última fotografía de Moura comenzó a recibir cientos de comentarios donde sus seguidores lamentaron su muerte.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del choque.