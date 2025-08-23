Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre

Una joven de 16 años, identificada como Gabriela Nicole Pratts Rosario, fue asesinada a puñaladas la noche del 11 de agosto tras salir de una fiesta en Aibonito.
Su madre presenció el ataque perpetrado por un grupo de seis jóvenes, de entre 16 y 20 años, con quienes la víctima había tenido conflictos previos.
De acuerdo con testigos, Gabriela acudió al evento acompañada por su madre porque temía encontrarse con las muchachas, con quienes ya había experimentado altercados.
Al concluir la fiesta, ambas fueron interceptadas y la adolescente fue atacada con un cuchillo en repedidas ocasiones.
En el hecho también resultó herido Ángel, amigo cercano de Gabriela, quien intentó defenderla de las agresoras.
Me apuñalaron en la espalda y se me fue la fuerza”, relató el joven, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde fue operado debido a la gravedad de sus lesiones. Fue catalogado en redes sociales como un héroe por su valentía.
Tras su recuperación inicial, Ángel confirmó públicamente la versión de la madre de Gabriela y envió bendiciones a la comunidad.
Las autoridades capturaron e identificaron a las implicadas como Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años, quien será juzgada como adulta, y su madre, Elvira Cabrera, ambas señaladas como las principales autoras del crimen.
Avilés Cabrera enfrenta cargos por homicidio en primer grado y violación a la Ley de Armas.
Las otras jóvenes involucradas en el ataque fueron identificadas como cómplices y permanecen bajo investigación de la policía.
Gabriela era originaria de Puerto Rico y era reconocida en su comunidad por su carisma, inocencia y belleza. En su cumpleaños 16, las chicas que la asesinaron fueron de invitadas.