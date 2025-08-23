  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre

Cinco amigas y una madre de familia citaron a Gabriela a una "fiesta trampa", donde la asesinaron ante la mirada de su propia madre.

Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
1 de 11

Una joven de 16 años, identificada como Gabriela Nicole Pratts Rosario, fue asesinada a puñaladas la noche del 11 de agosto tras salir de una fiesta en Aibonito.

 Foto: redes sociales
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
2 de 11

Su madre presenció el ataque perpetrado por un grupo de seis jóvenes, de entre 16 y 20 años, con quienes la víctima había tenido conflictos previos.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
3 de 11

De acuerdo con testigos, Gabriela acudió al evento acompañada por su madre porque temía encontrarse con las muchachas, con quienes ya había experimentado altercados.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
4 de 11

Al concluir la fiesta, ambas fueron interceptadas y la adolescente fue atacada con un cuchillo en repedidas ocasiones.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
5 de 11

En el hecho también resultó herido Ángel, amigo cercano de Gabriela, quien intentó defenderla de las agresoras.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
6 de 11

Me apuñalaron en la espalda y se me fue la fuerza”, relató el joven, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde fue operado debido a la gravedad de sus lesiones. Fue catalogado en redes sociales como un héroe por su valentía.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
7 de 11

Tras su recuperación inicial, Ángel confirmó públicamente la versión de la madre de Gabriela y envió bendiciones a la comunidad.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
8 de 11

Las autoridades capturaron e identificaron a las implicadas como Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años, quien será juzgada como adulta, y su madre, Elvira Cabrera, ambas señaladas como las principales autoras del crimen.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
9 de 11

Avilés Cabrera enfrenta cargos por homicidio en primer grado y violación a la Ley de Armas.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
10 de 11

Las otras jóvenes involucradas en el ataque fueron identificadas como cómplices y permanecen bajo investigación de la policía.
Amigo destapa la verdad: así asesinaron a Gabriela sus seis amigas frente a su madre
11 de 11

Gabriela era originaria de Puerto Rico y era reconocida en su comunidad por su carisma, inocencia y belleza. En su cumpleaños 16, las chicas que la asesinaron fueron de invitadas.

Cargar más fotos