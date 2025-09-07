Miles salen a las calles en defensa de Bolsonaro ante juicio por golpismo

Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro protestaron este domingo en varias ciudades de Brasil en defensa del expresidente y exigieron una amnistía "amplia y general", en medio del juicio oral que enfrenta en el Supremo por un supuesto intento de golpe de Estado.
Entre gritos de "Bolsonaro, vuelve" y carteles de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, la manifestación más multitudinaria se celebró en la Avenida Paulista, en São Paulo, y tuvo réplicas al menos en Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.
La familia de Bolsonaro se dividió para respaldar la inocencia del líder ultraderechista, en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto pasado y que previsiblemente la próxima semana conocerá el veredicto del Tribunal Supremo.
La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, participó en la concentración de São Paulo, y el senador Flávio Bolsonaro, uno de sus hijos, estuvo en Río.
Ambos reivindicaron la inocencia del capitán retirado del Ejército, en compañía de aliados políticos, a dos días de que se reanude la fase final del juicio, en el que Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.
La Fiscalía ha pedido condenar al ex jefe de Estado y a siete de sus colaboradores, entre exministros y mandos militares, acusados de conspirar para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ya insinuó que propondrá una pena dura y hoy fue objeto de duras críticas.
La jornada de protestas coincidió con el Día de la Independencia de Brasil, una fecha que explotó Bolsonaro mientras estuvo en la Presidencia (2019-2022) para movilizar a sus bases.
Los bolsonaristas también desplegaron una bandera enorme de EE.UU. y respaldaron con firmeza a Trump, quien sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado.
También se registraron protestas a favor de la detención del expresidente y varios manifestantes expresaron su rechazo a las recientes políticas adoptadas por Estados Unidos en relación con Brasil.