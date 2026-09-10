Mhoni Vidente predice mortal terremoto: “No nos vamos a salvar”

La astróloga y vidente Mhoni Vidente volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una nueva predicción relacionada con la actividad sísmica durante septiembre.
La vidente señaló que este mes podría registrarse un movimiento telúrico de consideración y mencionó cinco fechas como posibles momentos para que ocurra.
Las posibles fechas serían entre 11, 13, 19, 21 y 27 de septiembre. También afirmó que el supuesto sismo podría alcanzar una magnitud de entre 7.1 y 7.4, con un posible origen en Michoacán u Oaxaca.
“Nos va a temblar. No nos vamos a salvar”, afirmó Mhoni Vidente al referirse a su pronóstico.
Sin embargo, posteriormente aseguró que el fenómeno no provocaría consecuencias graves y pidió a sus seguidores no entrar en pánico.
La predicción ocurre en un contexto en el que septiembre suele estar asociado con algunos de los terremotos más recordados de México, entre ellos los registrados el 7 y el 19 de septiembre de 2017.
Esta coincidencia ha contribuido a que las declaraciones sobre posibles sismos durante este periodo generen especial atención en redes sociales.
Mhoni Vidente también ha extendido sus pronósticos a otros países de América Latina y Europa. En declaraciones anteriores, aseguró que podrían registrarse movimientos sísmicos fuertes en distintas zonas de estas regiones.
Hasta ahora, la ciencia no cuenta con un método que permita determinar con precisión el día, lugar y magnitud de un sismo antes de que ocurra.