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Mhoni Vidente predice mortal terremoto: “No nos vamos a salvar”

Mhoni Vidente aseguró que un fuerte terremotó azotará en los próximos días a la tierra

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:19 -
  • Redacción La Prensa
Mhoni Vidente predice mortal terremoto: “No nos vamos a salvar”
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La astróloga y vidente Mhoni Vidente volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una nueva predicción relacionada con la actividad sísmica durante septiembre.
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La vidente señaló que este mes podría registrarse un movimiento telúrico de consideración y mencionó cinco fechas como posibles momentos para que ocurra.
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Las posibles fechas serían entre 11, 13, 19, 21 y 27 de septiembre. También afirmó que el supuesto sismo podría alcanzar una magnitud de entre 7.1 y 7.4, con un posible origen en Michoacán u Oaxaca.
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“Nos va a temblar. No nos vamos a salvar”, afirmó Mhoni Vidente al referirse a su pronóstico.
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Sin embargo, posteriormente aseguró que el fenómeno no provocaría consecuencias graves y pidió a sus seguidores no entrar en pánico.
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La predicción ocurre en un contexto en el que septiembre suele estar asociado con algunos de los terremotos más recordados de México, entre ellos los registrados el 7 y el 19 de septiembre de 2017.
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Esta coincidencia ha contribuido a que las declaraciones sobre posibles sismos durante este periodo generen especial atención en redes sociales.
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Mhoni Vidente también ha extendido sus pronósticos a otros países de América Latina y Europa. En declaraciones anteriores, aseguró que podrían registrarse movimientos sísmicos fuertes en distintas zonas de estas regiones.
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Hasta ahora, la ciencia no cuenta con un método que permita determinar con precisión el día, lugar y magnitud de un sismo antes de que ocurra.
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