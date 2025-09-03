Mhoni Vidente lanza aterradora predicción y advierte de sismo cerca de Honduras

Según la famosa vidente, las cartas del tarot de "la torre" y "el mundo" indican que el 2025 será un año de energías agitadas, con movimientos y cambios en todas las formas.
Además, Mhoni Vidente también prevé sismos y huracanes en este mes.
Mhoni ve un huracán de categoría 5, demasiado fuerte, que entrará por el Caribe y afectará a Jamaica, las Islas Caimán y la Península de Yucatán, especialmente a Mérida y Cancún.
Según Mhoni Vidente, el ciclón seguirá por el Golfo de México, llegando a Tamaulipas y Texas. Será tan fuerte, afirma, que no puede medirse con la escala actual.
“Tenemos que empezar a cuidarnos porque el clima en el mundo entero está cambiando. Y este año ya les había comentado que iba a ser el año del agua, pero también de los movimientos sísmicos”, dijo.
Mhoni visualiza un sismo de magnitud 6.6 o 7.1, con epicentro en Michoacán o Guerrero, México, aunque asegura que no será grave, solo un susto, ya que estos movimientos sísmicos eliminan energías negativas.
“Porque Dios está haciendo que todos los movimientos quiten todas las energías negativas, que empiece otra vez México a crecer mejor que nunca”.
También advirtió de un sismo potente en el Caribe de 8.8 o 9.1 grados, cerca de Cuba o El Salvador/Guatemala, países cercanos a Honduras, aunque sus efectos en México serán mínimos, principalmente en forma de tsunami.
La vidente llamó específicamente a los mexicanos a cuidarse y estar preparados para actuar en caso de un desastre natural, como son los terremotos y huracanes.
Aunque algunos dudan de la veracidad de las predicciones de Mhoni Vidente, otros creen en las advertencias de la pitonisa cubana.