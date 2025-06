Vivian de la Torre rompe el silencio sobre el asesinato de su amiga Valeria

“La cuestión de que me quería parecer a ella o que le tenía envídia, para nada, no le tenía envidia, no quería parecerme a ella, incluso, ese pensamiento lo teníamos muy claro, que cada quien era bonita a su manera y si yo uso pupilentes o me hice más rubia es porque a mí me gusta, siempre tuve claro lo que soy y lo que me encanta”, concluyó Vivian de la Torre.