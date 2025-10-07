Mexicano ofrecía recompensa por matar a jefe de la Patrulla Fronteriza y termina tras las rejas

Las autoridades federales acusaron a un presunto miembro de la pandilla Latin Kings de Chicago por presuntamente planear el asesinato por encargo de Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza y alto funcionario del gobierno del expresidente Donald Trump.
De acuerdo con una denuncia penal federal obtenida por NBC 5 Investigates, el acusado, identificado como Juan Espinoza Martínez, de 37 años, habría ofrecido hasta 2.000 dólares a otros miembros de los Latin Kings y a terceros por información sobre Bovino, y 10.000 dólares por su asesinato.
Según los fiscales, el plan se desarrolló luego de un incidente ocurrido el fin de semana, cuando dos personas intentaron embestir vehículos con agentes federales de inmigración cerca de la intersección de la calle 39 y la avenida Kedzie, en el vecindario de Brighton Park.
Durante el hecho, los agentes dispararon e hirieron a una mujer que se encontraba en uno de los vehículos.
Tras ese episodio, los registros judiciales señalan que Espinoza Martínez envió mensajes ofreciendo recompensas de hasta 2.000 dólares por información sobre el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza involucrado en la “Operación Midway Blitz”, y 10.000 dólares por su asesinato.
De acuerdo con los documentos judiciales, las solicitudes de Espinoza Martínez fueron hechas a una fuente de las fuerzas del orden y compartidas a través de la plataforma Snapchat. La denuncia federal incluye una captura de pantalla, presuntamente del perfil del acusado, en la que se observa la oferta relacionada con el presunto plan de asesinato.
Un video de teléfono celular muestra el momento de la detención de Espinoza Martínez el lunes por la mañana, cerca de varios negocios en Burr Ridge, según fuentes cercanas al caso.
Hasta la tarde del lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza no habían respondido a las solicitudes de comentarios del medio.
Durante una entrevista con Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habló sobre las amenazas contra agentes federales y confirmó que algunos recibieron protección adicional.
La denuncia también detalla que Espinoza Martínez incluyó una fotografía del comandante Bovino en los mensajes enviados a través de Snapchat como parte de la presunta solicitud de asesinato.
“Tenemos agentes específicos sobre los que se han puesto recompensas”, dijo Noem. “Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”.