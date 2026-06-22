Madre salvadoreña es asesinada en Brooklyn, Nueva York, tras regresar de su trabajo

María Santos Flores, de 36 años, madre salvadoreña de dos hijos, fue hallada sin vida dentro de su apartamento en Bay Ridge, Brooklyn, Nueva York, tras regresar de su turno nocturno de trabajo.
La mujer trabajaba como bartender en Brooklyn y habría llegado a su vivienda en horas de la madrugada antes de ser atacada, según las investigaciones preliminares.
El hecho ocurrió la mañana del sábado 20 de junio de 2026 en el vecindario de Bay Ridge, una zona residencial del distrito de Brooklyn.
Horas después, la hermana de la víctima y su hijo mayor llegaron al apartamento, donde encontraron a María sin signos vitales.
Agentes del Departamento de Policía de Nueva York y equipos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya había fallecido.
Las autoridades informaron que la víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello, por lo que el caso es investigado como homicidio.
Familiares de María Santos Flores aseguran que no faltaban pertenencias en la vivienda, por lo que descartan que el crimen haya sido un robo.
Mientras la investigación continúa y se revisan cámaras de seguridad, la familia exige justicia por la salvadoreña que deja dos hijos en la orfandad.
Familiares y allegados recuerdan a María Santos Flores, de origen salvadoreño, como una mujer trabajadora, alegre y dedicada a sus dos hijos, cuya vida fue truncada de forma violenta en Nueva York.