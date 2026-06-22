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Rendidos a Messi, Liberman sorprende y dardo a Cristiano: "Habló Dios" y la "ayudita"

El mundo elogia a Messi tras su nuevo récord y también le dejan un dardo a Cristiano Ronaldo. ¿Qué dijo el principal detractor del argentino?

Rendidos a Messi, Liberman sorprende y dardo a Cristiano: Habló Dios y la ayudita
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La prensa mundial se rundió a Leo Messi tras su actuación con Argentina marcando un doblete ante Austria para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales.
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Diario Diez - "Rey de récord, rey mundial".
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Diario El Heraldo - "Messi firma un doblete y se adueña de otro récord mundialista".
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Diario Marca - "Messi ya es historia de los Mundiales".
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Diario As - "Messi es eterno".
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Mundo Deportivo destacó la felicitación que recibió Leo Messi de otra leyenda.
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En el Diario Sport le piden al Barcelona que fichaje a Messi. "Dejar marchar a Leo fue una de las peores decisiones que jamás ha tomado un presidente del Barça".
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Los récords de Lionel Messi fueron destacados por todo el mundo del deporte en redes sociales.
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MisterChip también se rindió a los récords de Leo Messi.
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Invictos fue otra de las cuentas que nombró los récords de MEssi en el Mundial 2026.
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Invictos destacó el show de Messi que clasificó a Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026.
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Cristóbal Soria, del programa El Chiringuito, se rindió a Messi y le soltó un dardo a Cristiano Ronaldo.
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La cuenta del Balón de Oro también se puso a los pies de Leo Messi por su récord del máximo goleador en los Mundiales.
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Diario Récord alabó la actuación de Messi para liderar otro triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
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"Silencio. Habló Dios", escribió el Diario Olé de Argentina tras las declaraciones de Messi.
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"Inmessionantemente Messi: la vigencia del mejor de todos, a horas de cumplir 39 años", agregó Olé.
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La cuenta de la MLB de Estados Unidos elogió el récord que consiguió Leo Messi en el Mundial 2026.
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ESPN - "¡Victoria de Argentina que casi asegura el liderato del Grupo J! Doblete de Messi con lo convirtió en el máximo anotador de Copas del Mundo superando a Klose".
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Fox Sports alabó a Messi que lideró el triunfo de Argentina que clasificó a 16avos de final.
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La FIFA también se rindió a los goles de Leo Messi en el Mundial 2026.
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Martín Liberman, polémico periodista argentino y uno de los principales detractores de Lionel Messi, sorprendió alabando la exhibición del capitán de Argentina.
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Diario Récord de México se refirió a que Argentina recibió 'ayudita' en el segundo gol de Messi con el que logró el récord de máximo goleador de los Mundiales.
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El motivo es porque en la jugada un futbolista de Austria estaba tendido en el suelo luego de recibir una patada de Alexis Mac Allister y la jugada siguió hasta terminar en el gol de Messi.
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