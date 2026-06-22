Rendidos a Messi, Liberman sorprende y dardo a Cristiano: "Habló Dios" y la "ayudita"

La prensa mundial se rundió a Leo Messi tras su actuación con Argentina marcando un doblete ante Austria para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Diario Diez - "Rey de récord, rey mundial".
Diario El Heraldo - "Messi firma un doblete y se adueña de otro récord mundialista".
Diario Marca - "Messi ya es historia de los Mundiales".
Diario As - "Messi es eterno".
Mundo Deportivo destacó la felicitación que recibió Leo Messi de otra leyenda.
En el Diario Sport le piden al Barcelona que fichaje a Messi. "Dejar marchar a Leo fue una de las peores decisiones que jamás ha tomado un presidente del Barça".
Los récords de Lionel Messi fueron destacados por todo el mundo del deporte en redes sociales.
MisterChip también se rindió a los récords de Leo Messi.
Invictos fue otra de las cuentas que nombró los récords de MEssi en el Mundial 2026.
Invictos destacó el show de Messi que clasificó a Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026.
Cristóbal Soria, del programa El Chiringuito, se rindió a Messi y le soltó un dardo a Cristiano Ronaldo.
La cuenta del Balón de Oro también se puso a los pies de Leo Messi por su récord del máximo goleador en los Mundiales.
Diario Récord alabó la actuación de Messi para liderar otro triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
"Silencio. Habló Dios", escribió el Diario Olé de Argentina tras las declaraciones de Messi.
"Inmessionantemente Messi: la vigencia del mejor de todos, a horas de cumplir 39 años", agregó Olé.
La cuenta de la MLB de Estados Unidos elogió el récord que consiguió Leo Messi en el Mundial 2026.
ESPN - "¡Victoria de Argentina que casi asegura el liderato del Grupo J! Doblete de Messi con lo convirtió en el máximo anotador de Copas del Mundo superando a Klose".
Fox Sports alabó a Messi que lideró el triunfo de Argentina que clasificó a 16avos de final.
La FIFA también se rindió a los goles de Leo Messi en el Mundial 2026.
Martín Liberman, polémico periodista argentino y uno de los principales detractores de Lionel Messi, sorprendió alabando la exhibición del capitán de Argentina.
Diario Récord de México se refirió a que Argentina recibió 'ayudita' en el segundo gol de Messi con el que logró el récord de máximo goleador de los Mundiales.
El motivo es porque en la jugada un futbolista de Austria estaba tendido en el suelo luego de recibir una patada de Alexis Mac Allister y la jugada siguió hasta terminar en el gol de Messi.