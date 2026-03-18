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Madre de niño que murió por maltrato de su tío en Florida rompe el silencio

Wendy Hernández dice que ICE no le dio opción de traerse a su hijo a Honduras. El pequeño tenía 17 golpes en la cabeza y signos de abuso

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Wendy Hernández está desconsolada; perdió a su único hijo y desmiente a ICE.
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El pequeño Orlin murió siendo víctima de maltratos que podrían incluir abusos sexuales por parte de su tío paterno.
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Samuel Antonio Maldonado es la persona sindicada de haber abusado de su sobrino de apenas tres años.
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Wendy y su hermana Osiris fueron detenidas el 8 de enero de 2026 durante una parada de tráfico en Mobile, Alabama.
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El niño, nacido en Estados Unidos, quedó bajo el cuidado de su tío político, Samuel Antonio Maldonado Erazo, en Cantonment, Florida
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La tragedia: Orlin Josué falleció a los 3 años tras sufrir un paro cardíaco derivado de abusos físicos y torturas presuntamente cometidos por Maldonado Erazo.
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Wendy rechaza las acusaciones del ICE de haber "abandonado" al menor, afirmando que solicitó expresamente llevarlo consigo pero las autoridades se lo impidieron.
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Samuel Maldonado Erazo enfrenta cargos de homicidio por negligencia y abuso infantil.

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Chip Simmons, sheriff del condado de Escambia, describió el caso como “horrendo y despreciable”, lo que le hicieron al pequeño Orlin.
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Wendy ha pedido que su cuñado "se pudra en la cárcel, que no salga".
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En Honduras se hacen recolectas para ayudar a repatriar el cuerpo de Orlin Josué.
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La meta que se han puesto es 125,000 lempiras. Si quiere apoyar, puede llamar al 9831-0195.
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