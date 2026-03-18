Madre de niño que murió por maltrato de su tío en Florida rompe el silencio

Wendy Hernández está desconsolada; perdió a su único hijo y desmiente a ICE.
El pequeño Orlin murió siendo víctima de maltratos que podrían incluir abusos sexuales por parte de su tío paterno.
Samuel Antonio Maldonado es la persona sindicada de haber abusado de su sobrino de apenas tres años.
Wendy y su hermana Osiris fueron detenidas el 8 de enero de 2026 durante una parada de tráfico en Mobile, Alabama.
El niño, nacido en Estados Unidos, quedó bajo el cuidado de su tío político, Samuel Antonio Maldonado Erazo, en Cantonment, Florida
La tragedia: Orlin Josué falleció a los 3 años tras sufrir un paro cardíaco derivado de abusos físicos y torturas presuntamente cometidos por Maldonado Erazo.
Wendy rechaza las acusaciones del ICE de haber "abandonado" al menor, afirmando que solicitó expresamente llevarlo consigo pero las autoridades se lo impidieron.
Samuel Maldonado Erazo enfrenta cargos de homicidio por negligencia y abuso infantil.
Chip Simmons, sheriff del condado de Escambia, describió el caso como “horrendo y despreciable”, lo que le hicieron al pequeño Orlin.
Wendy ha pedido que su cuñado "se pudra en la cárcel, que no salga".
En Honduras se hacen recolectas para ayudar a repatriar el cuerpo de Orlin Josué.
La meta que se han puesto es 125,000 lempiras. Si quiere apoyar, puede llamar al 9831-0195.