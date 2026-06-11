Horóscopo de hoy, 11 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Si no tienes pareja, seguramente alguien va a verte con otros ojos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estarás algo alterado y esto puede incitar discusiones con la familia o con la pareja, por cosas sin importancia. Tendrás que poner atención a cualquier documento que firmes, ya sea por una compra pequeña o por un asunto laboral.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Jornada especial para los Tauro que disfruten de reciente pareja, con sorpresas, pequeños regalos y una sintonía que les hará subir hasta las nubes. Desprenderán una alegría contagiosa, una magia de la que nadie puede escapar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te convendrá marcar las posturas y los límites con determinadas personas de tu entorno laboral o de estudios, para que no acabes convertido en la persona de la que todos se aprovechan y encima no cuenta para las cosas importantes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un cambio de aspecto, en la ropa o el peinado te hará aparecer como una persona renovada de cara a mucha gente con la que estás en contacto diario. Si no tienes pareja, seguramente alguien va a verte con otros ojos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Sacarás tu lado más protector para defender tenazmente a los tuyos; uno de tus seres queridos, puede ser algún hijo, necesitará de tus cuidados y de tu atención en un día en el que los sentimientos estarán a flor de piel.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu espíritu alegre contagiará a todas las personas que te rodean; vivirás de forma intensa y tus sentimientos estarán a flor de piel. Día muy sosegado y de una plenitud que roza la perfección, quizá te hacía falta este romanticismo para ser del todo feliz.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te sentirás muy bien en tu relación sentimental; te gustará hacer planes futuros y compartir proyectos, también con tus seres queridos. Tendrás que tomar una decisión que afectará a tu continuidad en el trabajo. Consulta con alguien de confianza.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si alguien a tu alrededor está intentando manipularte, plántate y corta por lo sano. Es mejor para tu salud mental que hables con esa persona y pongas las cosas en claro. A nadie le gusta que le lleven por caminos que no ha elegido.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Aunque atraviesas una etapa un poco turbia, no debes tener miedo al futuro; poco a poco esa visión cambiará y tu estado de ánimo mejorará notablemente. Para evadirte de los problemas, elige un entretenimiento en buena compañía.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Mucho ojo con los despistes: vigila en todo momento tus posesiones, podrías perder algo... y luego vendrán, como siempre, las lamentaciones. Por otro lado, puedes tener de cara a la suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El día comienza con entusiasmo y optimismo; jornada muy satisfactoria y llena de sorpresas y actividades que invitan a ser compartidas con sus amigos o familiares. Nuevas expectativas en todos los terrenos en los que tienes intereses e ilusión que potenciar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Sientes debilidad por tu familia y a veces estos sentimientos tienen sus compensaciones. Pasarás un día inolvidable junto a los tuyos, y te sentirás arropado y querido. Deberás poner remedio a los continuos avisos que tu estómago te envía. Cuídate.