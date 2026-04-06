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Quinceañera hondureña desaparece en Florida; familiares piden ayuda

Jade Rodríguez Paz, de 15 años, desapareció en Port St. Lucie, Florida, el 30 de marzo de 2026. Familia y autoridades piden apoyo para encontrarla cuanto antes.

Quinceañera hondureña desaparece en Florida; familiares piden ayuda
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Jade Rodríguez Paz, de 15 años, desapareció el 30 de marzo en Florida; su familia teme por su seguridad y solicita ayuda de la comunidad.
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La madre de Jade, Dinora Paz, hizo un llamado angustiado para que su hija aparezca sana y salva.
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El Departamento de Policía de Port St. Lucie solicita información a la ciudadanía para localizar a la joven hondureña.
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Última vestimenta de Jade: sudadera con capucha azul claro; descripción física: 1.60 m de altura y 150 libras de peso.
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Familiares de Jade realizan jornadas de búsqueda y distribuyen información para dar con su paradero.
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Autoridades mantienen vigilancia y piden que cualquier información sobre Jade se comunique al detective Magura.
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Su madre, Dinora Paz, hizo un llamado desesperado a la población para ayudar en su búsqueda. “Ella no aparece”, expresó con angustia. “A Jade, si me está viendo, que por favor salga. Todo está bien, las cosas no se van a solucionar de esa forma. Es un daño para la familia, y más para mí como madre saber que ella no está”.
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