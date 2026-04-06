Quinceañera hondureña desaparece en Florida; familiares piden ayuda

Su madre, Dinora Paz, hizo un llamado desesperado a la población para ayudar en su búsqueda. “Ella no aparece”, expresó con angustia. “A Jade, si me está viendo, que por favor salga. Todo está bien, las cosas no se van a solucionar de esa forma. Es un daño para la familia, y más para mí como madre saber que ella no está”.