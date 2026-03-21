La jocosa anécdota de Dante Gebel en su viaje a Honduras

Dante Gebel, pastor y conferencista argentino conocido por su estilo cercano y cargado de humor, volvió a arrancar carcajadas con una anécdota de viaje que, más allá de lo insólito, deja una reflexión sobre la desinformación.
“Hace una semana íbamos hacia Honduras, en un avión de El Salvador a Honduras”, comenzó relatando.
Delante de Gebel y su equipo viajaba una señora de unos setenta y tantos años que veía noticias en su celular a todo volumen. Sin pedir permiso, terminó haciendo partícipes a todos los pasajeros de lo que consumía.
“Y lo primero que vio —de hecho se lo comenté a mi compañero de viaje; dije: yo voy a mencionar esto porque tomé nota— era un video que decía: ‘Urgente: Donald Trump acaba de morir de un infarto; se caen la Casa Blanca y el Pentágono’”, detalló Gebel.
La mujer no se detuvo ahí. Deslizó el dedo y apareció otra supuesta noticia: “Se acaba de fugar de la prisión Nicolás Maduro”, dijo mientras la gente se carcajeaba.
El recorrido "informativo" continuó con titulares aún más llamativos: “Jim Carrey está muerto y fue reemplazado por un doble, al igual que Luis Miguel”.
Como si fuera poco, el siguiente contenido afirmaba: “Juan Gabriel está vivo en París”, sumando otra pieza a la cadena de información dudosa.
El cierre no se quedó atrás: “Hoy se descubrió que Biden es de la raza extraterrestre reptiliana”, remató Gebel, subrayando el tono absurdo de lo que escuchaban.
"Cuando terminó de ver esa sarta de estupideces conspirativas, la mujer miró a su compañera de asiento y dijo: “Ay, es por eso que vengo a Honduras a ver a mi familia, porque el mundo está cada vez peor. No puedes creer lo que pasó en un día”.
La conclusión del pastor fue directa: “Se había tragado todo la señora”, evidenciando cómo este tipo de contenidos pueden ser asumidos como reales sin mayor cuestionamiento.
“La cantidad de gente que se traga esas cosas...”, reflexionó, antes de agregar otra pincelada de humor sobre su propia experiencia pública: “A mí me felicitan: ‘Qué lindo que hablaste bien de Petro’. No soy yo, es inteligencia artificial”.
Gebel, quien reside en Estados Unidos y lidera la iglesia River Arena en California, suele combinar mensajes espirituales con observaciones de la vida diaria, encontrando en historias como esta una forma efectiva de conectar con su audiencia latinoamericana.