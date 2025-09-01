Influencer es capturada por sospecha de liderar esquema criminal

La influencer brasileña María Karollyny Campos Ferreira, conocida como Karol Digital, fue capturada en las últimas horas junto a su novio, Dhemerson Rezende, por varios cargos.
Según autoridades policiales, se le acusa de juego ilegal, asociación para delinquir, blanqueo de capitales, delitos contra la economía popular, corrupción pasiva y tráfico de influencias.
El jefe de policía, Wanderson Queiroz, explicó que los supuestos premios mostrados en los videos eran, en realidad, pagos recibidos en virtud de contratos con las empresas. Los investigadores descubrieron que movió R$ 217 millones en cinco años, de 2019 a 2024.
Karol se hizo conocida en redes sociales por exhibir una vida de lujo. Presumió de ropa de diseñador, mansiones, granjas, un criadero de caballos, barcos y una colección de autos deportivos, incluyendo un McLaren valorado en más de R$3 millones.
Su perfil tiene más de 1,5 millones de seguidores, y en su última publicación, mostró un barco personalizado en rosa, gris y negro.
La investigación se inició después de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Tocantins en 2023, cuando Karol compró una mansión de R$ 4 millones en efectivo, en una única transferencia vía PIX.
En los años siguientes, según la policía, las adquisiciones millonarias se repitieron, incluyendo propiedades por valor de R$ 10 millones y la producción de un reality show transmitido online desde su propia casa.
La influencer tiene un largo historial delictivo. En 2015, la Policía Federal la detuvo por fraude al seguro de desempleo y fue arrestada dos veces en dos años por robo a mano armada, cumpliendo parte de su condena en arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de rastreo en el tobillo.
Tras salir de prisión, dio entrevistas como ejemplo de rehabilitación, pero poco después creó canales para promocionar apuestas, convirtiéndose en millonaria en menos de diez años.
La semana pasada, los tribunales congelaron todos los activos de Karol Digital, incluidas sus cuentas bancarias. Su defensa alega que la investigación es ilegal y apelará ante el Tribunal Supremo Federal. De ser condenada, la influencer podría enfrentar más de diez años de prisión.