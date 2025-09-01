Las imágenes de la devastación en Afganistán tras potente terremoto

Los talibanes confirman la muerte de más de 800 personas y unos 2,500 heridos por el terremoto en Afganistán.
Un potente terremoto deja más de 800 muertos y miles de heridos en el este de Afganistán, uno de los lugares más peligrosos del mundo para sufrir un seísmo.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.
Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.
Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.
Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país.
Miles de familias han quedado sin casa y en necesidad urgente de alimentos, agua y asistencia médica, tras la devastación por el sismo en varias aldeas.
La altísima mortalidad de los terremotos en Afganistán se debe a una combinación letal de pobreza, decenios de guerra y un terreno implacable.
Afganistán se asienta sobre el punto de colisión de dos gigantescas placas tectónicas, la placa índica, que se desplaza hacia el norte, choca y se desliza bajo la placa euroasiática. Este choque es el que ha creado la cordillera del Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta.
El país está atravesado por fallas y los terremotos, como el de este domingo, suelen ser poco profundos, lo que significa que la energía se libera muy cerca de la superficie y multiplica la violencia de la sacudida.
La provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto de anoche, es un laberinto de valles en la región del Hindu Kush: la complejidad de este terreno hace que el acceso para los equipos de rescate sea muy complicado, con aldeas enteras que pueden quedar aisladas durante días.