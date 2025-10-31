¡Lo perdieron todo! Imágenes que muestran la furia del huracán Melissa

El huracán Melissa dejó devastación en países del Caribe, como Jamaica y Haití y este viernes (31 de octubre) se convirtió en ciclón postropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). Estas son las imágenes.
Casas sin techo, árboles y postes eléctricos derribados, vehículos volcados y familias que lo han perdido todo es parte del caótico escenario tras el paso del huracán Melissa.
El huracán Melissa dejó 50 víctimas. En Jamaica se elevaron a 19 los muertos, en tanto, Haití subió a 31 la cifra oficial de fallecidos y a 21 la de desaparecidos, lo que se suma a cuarto muertos en Panamá y uno más en República Dominicana.
Melissa ingresó a Jamaica como un huracán de categoría 5 con vientos de 298 km/h. En esta imagen se observa a un hombre sacar enseres de una vivienda en Santa Cruz, Jamaica, tras el paso del potente huracán.
En Cuba, donde Melissa pasó el miércoles como categoría 3, el Gobierno no ha ofrecido una evaluación preliminar de daños, pero se estiman millones de afectados por apagones, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, e inundaciones.
El NHC pronosticó aún efectos de Melissa para Canadá, con posibles "ráfagas de viento y un breve período de fuertes lluvias" para la Península de Avalon en la provincia de Terranova y Labrador.
Muchas zonas de Jamaica quedaron anegadas, con viviendas destruidas por los fuertes vientos después de que el huracán arrasara la isla con una fuerza catastrófica.
El poderoso ciclón, con vientos más fuertes que los que presentó el huracán Katrina en su momento álgido, azotó los países con fuerza catastrófica. Esta imagen deja ver los destrozos en las calles de Jamaica.
La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en inglés) se comprometió a proporcionar suministros esenciales a Jamaica, tras el impacto del huracán Melissa con categoría 5 el martes en el suroeste del país.
Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas comenzaron el jueves a evaluar daños tras el calamitoso paso del huracán Melissa, uno de los más dañinos en los últimos años, que destruyó viviendas e infraestructuras y dejó más de 50 muertos.
Melissa se ha convertido en el cuarto de los cinco huracanes atlánticos de este año en experimentar lo que los expertos definen como una ‘intensificación rápida’. Mientras tanto, para los habitantes de las islas afectadas, apenas comienzan los esfuerzos de recuperación, limpieza y la estimación de los daños.
Las autoridades han descritos los destrozos como escenas de una "película apocalíptica". En Guamá, Santiago de Cuba, según el Instituto de Meteorología, en apenas 15 horas Melissa dejó hasta 400 milímetros de agua.