Hondureño que daba seguridad a famosos en Dallas muere atropellado por conductor ebrio

José Benítez le brindó seguridad a varios cantantes famosos como los de las imágenes: a la izquierda Luis R y a la derecha Larry Hernández.
El domingo 12 de octubre, a eso de las 10:00 pm, Benitez fue atropellado por una camioneta que era conducida por un sujeto que iba en estado de ebridad.
El hondureño de 28 años murió en el lugar, mientras que el sujeto que lo atropelló huyó del lugar y fue detenido posteriormente.
Al llegar la policía, los agentes presenciaron cómo los paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas le practicaban RCP a Benítez, quien fue declarado muerto en el lugar.
El presunto conductor responsable del accidente (que aparece en la foto) tenía antecedentes por conducir ebrio (DWI), según una declaración jurada incluida en la orden de arresto emitida por la Policía de Dallas.
John Anthony Álvarez, de 29 años, fue detenido poco después del incidente, registrado alrededor de las 10:25 p.m. del domingo, en la cuadra 400 de West Davis Street.
Juan Benítez, hermano del hoy occiso, confirmó a Diario La Prensa que se están haciendo las gestiones para repatriar s cuerpo a Honduras.
Su hermano aclaró a La Prensa que el infortunado hondureño nació en Estados Unidos, la mamá era hondureña y el papá salvadoreño.
Este es la segunda pérdida para esta familia hondureña. Hace seis meses había muerto la mamá de José.
"Voy para Estados Unidos a ver si puedo traerlo a enterrar acá con mi mamá", aseguró a La Prensa el hermano de José.
José era un guardia de seguridad muy querido en Dallas, Texas. Debido a su contextura física lo contrataban algunos cantantes y personalidades famosas.
Álvarez, cuya descripción coincidía con la del conductor, según la declaración jurada, fue localizado posteriormente en un vecindario cercano al lugar del accidente.
La policía señaló que el sospechoso mostraba signos evidentes de intoxicación. Al ser interrogado, Álvarez solicitó la presencia de un abogado y reconoció haber sido arrestado anteriormente por conducir bajo los efectos del alcohol.
Registros judiciales del condado de Dallas confirman que en abril de 2021 fue sentenciado a 15 meses de libertad condicional tras declararse culpable de conducir ebrio.
El arresto se produjo después de que la policía determinara que la camioneta blanca involucrada en el accidente estaba registrada a nombre de Álvarez.
Fue ingresado en la cárcel del condado de Dallas durante la madrugada del lunes y enfrenta cargos de homicidio involuntario por intoxicación, colisión con resultado de muerte y colisión con resultado de muerte a vehículo.
El sujeto permanece encarcelado el martes con una fianza de $251,000. Se desconoce si ha contratado un abogado.