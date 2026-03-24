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Hipótesis de la muerte del hondureño Adrián Romero en Girona

El hondureño Adrían Romero fue encontrado muerto en Olot, en Girona, España. Autopsia confirmó que murió de una puñalada en la espalda

Hipótesis de la muerte del hondureño Adrián Romero en Girona
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Fotos en vida de Adrián Romero, quien fue hallado muerto el 22 de marzo en Olot, Girona, España.
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La autopsia y las pruebas practicadas este lunes en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Girona, junto con la investigación de los Mossos d'Esquadra, han permitido identificar oficialmente a Adrián Romero como la víctima del crimen mortal encontrada muerta en la ciudad de Olot en Girona, España.
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Romero apareció muerto la madrugada del domingo (22 de marzo) en la calle de los Almogávares, en el barrio de Sant Miquel, después de que un testigo alertara de la presencia de una persona tendida en el suelo.
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El cuerpo de Adrián presentaba una puñalada en la espalda y los servicios de emergencias desplazados al lugar confirmaron la muerte y apreciaron signos de violencia.
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La familia de Adrián Romero ya había llegado al lugar de los hechos y le había informado a las autoridades que se trataba de su pariente.
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Adrián Romero llevaba ocho años viviendo en la comarca de Garrotxa.
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Según consta en sus redes sociales, Adrián Romero llegó a España el 10 de febrero del 2018.
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Los agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al autor.
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La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el ataque contra Adrián podría estar relacionado con una discusión previa con otra persona.
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El caso se mantiene bajo secreto de sumario y es, además, el primer crimen registrado en las comarcas gerundenses este 2026.
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La familia de Adrián ha solicitado ayuda económica para afrontar los gastos funerarios y para que la madre de la víctima pueda darle el último adiós.
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Estas son las cuentas que han habilitado los familiares de Adrián para poder repatriar su cuerpo a Honduras.
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