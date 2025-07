Hijo de cubana que votó por Trump fue detenido por ICE y podría ser deportado

Mercedes dice sentirse "traicionada" por Donald Trump. "Muy traicionada, porque yo no pensé que me hiciera esto. Ni a mí, ni a mucha gente. Él habló de una deportación masiva, habló de quitar... Es bien masivo, por lo que veo va a ser algo bien masivo, porque no termina. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso que él está haciendo, no estoy de acuerdo", reiteró.