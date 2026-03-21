Gobierno de Bukele desarticula "Credicash", empresa que ofrecía ganancias altísimas a sus socios

En El Salvador, Credicash (asociada a Multi Inversiones de Occidente) es actualmente objeto de una investigación judicial de gran escala. Según reportes oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) de marzo de 2026, la entidad operaba bajo un esquema piramidal o Ponzi. Su gerente general Gerson Adriel Orellana Ayala ya fue detenido y enfrenta acusaciones por lavado de activos, defraudación a la economía pública y captación ilegal de fondos.
A Credicash le han inmovilizado más de $38 millones en efectivo encontrados en instalaciones y propiedades privadas, además de unos $10 millones en cuentas bancarias. También le han incautado 231 vehículos, incluyendo buses, camionetas y motocicletas.
Credicash ofrecía créditos de "libre inversión" y financiamiento rápido con pocos requisitos, publicitando aprobación en minutos sin necesidad de fiadores o garantías tradicionales.
Credicash atraía clientes prometiendo ganancias altas y rápidas, lo cual la FGR determinó que se pagaba con el dinero de nuevos inversionistas sin existir una actividad económica real que lo respaldara.
La fiscalía sostiene que Credicash tiene nexos con la mara MS-13, utilizando los préstamos a comerciantes para blanquear dinero de dicha organización criminal
Según las investigaciones de la FGR, Gerson Adriel Orellana Ayala operaba un esquema piramidal que movilizó aproximadamente $51 millones.
Orellana utilizaba contratos notariales para generar una falsa apariencia de legalidad y ganar la confianza de las víctimas, principalmente en la zona de Chalatenango.
Gerson Adriel Orellana Ayala presumía en sus redes sociales que gracias a Credicash había adquirido 131 buses en menos de 12 meses y que de ahí, y de una funeraria, salían las ganancias de los socios.
Credicash tenía presencia en la zona occidental y norte de El Ssalvador, específicamente en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Chalatenango.
Las autoridades han hecho un llamado a todos los ciudadanos que entregaron fondos a Credicash para que se acerquen a la sede fiscal más cercana y presenten su denuncia formal. Este paso es indispensable para que las víctimas sean incluidas en el proceso judicial y tengan la posibilidad de recuperar su patrimonio en el futuro.